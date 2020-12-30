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Общество
Фуркулицэ: возвращение Игоря Додона к руководству ПСРМ принесет только позитивные вещи
30.12.2020

Радостная весть для жителей Ботаники. Вскоре начнется ремонт «подземки» на перекрестке Траян-Дачия-Дечебал. Об этом посредством социальных сетей сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский. 

В то же время ремонт подземного пешеходного перехода на улице Теилор будет завершен уже сегодня или завтра. По словам Витнянского, там осталось установить лишь видеокамеры, указатели и некоторые мелочи.

Добавим также, что в первой половине 2021 года будет реконструирован печально известный подземный пешеходный переход возле Южного вокзала.

Автор: Михаил Генчу


 
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