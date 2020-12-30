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Общество
30 тыс. вакцин от ковида – Россия поможет Приднестровью
30.12.2020

Об этом рассказал Красносельский.

В скором времени жители Приднестровья начнут прививаться от коронавируса. Глава ПМР Вадим Красносельский сообщил о достигнутых договоренностях с Россией, связанных с поставками российской вакцины.

Напомним, ранее Красносельский посетил Москву, где обсудил данную тему с Дмитрием Козаком.

Первые 30 тыс. доз вакцины будут предоставлены медикам, учителям и представителям силовых структур ПМР. 

Прививать граждан будут исключительно в добровольном порядке. Об этом информирует ТСВ.

Автор: Михаил Генчу


 
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