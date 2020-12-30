Об этом заявила Зинаида Гречаный. Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный выступила на очередном съезде социалистов. По словам Гречаный, за последние годы Партия социалистов значительно консолидировала свои ряды, став самым влиятельным политическим формированием страны.

- ПСРМ – единственная левая партия, которая завоевала максимальное доверие граждан. Это подтверждается постоянным ростом количества членов партии – с 2016-го года и до сих пор их число выросло до 15 898 в 1312 территориальных организациях, – заявила Гречаный, слова которой приводит официальный сайт ПСРМ.

Также Гречаный выделила последние успехи партии на молдавской политической арене.

- С особой гордостью напоминаю, что в результате парламентских выборов 24 февраля 2019-го года ПСРМ получила 35 мандатов, заняв первое место. Затем фракция ПСРМ увеличилась до 37-ми депутатов, став самой многочисленной фракцией в парламенте. Благодаря командной работе, партия способна продвигать своих представителей на должности председателей и вице-председателей парламента. Депутаты ПСРМ продемонстрировали свой патриотический дух и работу в команде, продвигая важные законопроекты для общества, – сказала Гречаный.

Также Гречаный отметила, что вопреки всем сложностям, пандемии, засухе и экономическому кризису, кандидат ПСРМ на президентских выборах Игорь Додон набрал 690 тыс. голосов, что лишний раз доказывает высокий уровень доверия граждан. В завершении Гречаный предложила выбрать Игоря Додона председателем ПСРМ.

- Я уверена в том, что его взгляды и подходы приведут к новому этапу развития ПСРМ. Только Вместе! Только до конца! Только ПСРМ! – подытожила Гречаный.

Автор: Михаил Генчу