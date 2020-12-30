Цензура российских передач в молдавских СМИ будет караться

Закон подписан Путиным. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает меры за ограничение со стороны иностранных интернет-платформ доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение о мерах будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, а это уже будет грозить санкциями интернет-платформе.

Новый закон будет распространяться на Twitter, Facebook и YouTube. Согласно источнику, инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

За цензуру в отношении российских СМИ для интернет-платформ предусматривается и штраф. Он составит от нескольких тыс. до трех млн рублей.

Автор: Михаил Генчу