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Политика
Цензура российских передач в молдавских СМИ будет караться
30.12.2020

Закон подписан Путиным. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает меры за ограничение со стороны иностранных интернет-платформ доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение о мерах будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, а это уже будет грозить санкциями интернет-платформе.

Новый закон будет распространяться на Twitter, Facebook и YouTube. Согласно источнику, инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

За цензуру в отношении российских СМИ для интернет-платформ предусматривается и штраф. Он составит от нескольких тыс. до трех млн рублей.

Автор: Михаил Генчу


 
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