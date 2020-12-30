Коронавирус в Молдове, данные на 30 декабря 2020: +990 случаев

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Здоровье
B Молдове в общей сложности зарегистрировано 143 841 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки, 29 декабря 2020, в Молдове выявлено + 990 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 143 841.
16 случаев - завезенные (Италия - 5, Британия - 4, Германия - 3, Румыния - 2, Турция - 1, Ирландия -1).
Проведено тестов - 3194, из которых первичные – 2768 и повторные – 426.
47 зараженных за последние сутки - медики: 16 - врачи, 28 - медсестры, 3 - вспомогательный персонал.
2910 человек находятся в больницах.
245 - в тяжелом состоянии.
51 пациент - на ИВЛ.
1038 - выздоровели.
Всего излечившихся - 129 539.
6734 человека лечатся на дому.
34080 человек - под наблюдением дома.
25 - умерли.
2960 - всего летальных исходов.
Павел МУНТЯН
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