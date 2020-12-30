Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 30 декабря 2020: +990 случаев B Молдове в общей сложности зарегистрировано 143 841 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 29 декабря 2020, в Молдове выявлено + 990 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 143 841. 16 случаев - завезенные (Италия - 5, Британия - 4, Германия - 3, Румыния - 2, Турция - 1, Ирландия -1). Проведено тестов - 3194, из которых первичные – 2768 и повторные – 426. 47 зараженных за последние сутки - медики: 16 - врачи, 28 - медсестры, 3 - вспомогательный персонал. 2910 человек находятся в больницах. 245 - в тяжелом состоянии. 51 пациент - на ИВЛ. 1038 - выздоровели. Всего излечившихся - 129 539. 6734 человека лечатся на дому. 34080 человек - под наблюдением дома. 25 - умерли. 2960 - всего летальных исходов. Павел МУНТЯН

kp Наш канал в Telegram

Количество просмотров: 52 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости