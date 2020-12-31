"Опасно для здоровья людей": касающиеся фармацевтического рынка поправки оспорили в КС

Демократическая партия оспорила в Конституционном суде недавно одобренные парламентом проекты партии "Шор", касающиеся создания передвижных аптек и либерализации цен на лекарства.

Демократы считают, что изменения ставят под угрозу здоровье людей и фармацевтическую безопасность страны. В ДПМ утверждают, что правительство признало, что не сможет контролировать передвижные аптеки, а обеспечить надлежащий режим хранения и транспортировки лекарств в таких условиях невозможно.

Демократы обращают внимание на то, что исключение поправки о продаже лекарств только фармацевтами может иметь серьезные последствия для здоровья людей. Они также предупреждают: либерализация рынка медикаментов приведет к росту цен.

В партии "Шор" нашему телеканалу заявили, что предоставят комментарий по данному вопросу после вердикта Конституционного суда.