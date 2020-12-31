Китай передал компьютерную технику молдавской полиции

Китайская Народная Республика безвозмездно предоставила полиции Республики Молдова компьютерную технику: 14 компьютеров и 10 многофункциональных принтеров, общей стоимостью 366 тысяч леев, передаёт IPN.

Посол Чжан Инхун отметил в ходе встречи в онлайн-формате с начальником Генерального инспектората полиции Серджиу Паю, что Китайская Народная Республика открыта для расширения сотрудничества и оказания необходимой поддержки в целях модернизации полиции Республики Молдова.

В свою очередь, начальник ГИП поблагодарил посольство Китайской Народной Республики за предоставленную поддержку, отметив, что эта партия компьютерной техники крайне необходима учреждению и будет распределена между сотрудниками с целью улучшения условий работы, говорится в пресс-релизе учреждения.