31 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Технологии
Китай передал компьютерную технику молдавской полиции
31.12.2020

Китайская Народная Республика безвозмездно предоставила полиции Республики Молдова компьютерную технику: 14 компьютеров и 10 многофункциональных принтеров, общей стоимостью 366 тысяч леев, передаёт IPN.

Посол Чжан Инхун отметил в ходе встречи в онлайн-формате с начальником Генерального инспектората полиции Серджиу Паю, что Китайская Народная Республика открыта для расширения сотрудничества и оказания необходимой поддержки в целях модернизации полиции Республики Молдова.

В свою очередь, начальник ГИП поблагодарил посольство Китайской Народной Республики за предоставленную поддержку, отметив, что эта партия компьютерной техники крайне необходима учреждению и будет распределена между сотрудниками с целью улучшения условий работы, говорится в пресс-релизе учреждения.


 
Количество просмотров:
53
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.