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Здоровье
Приднестровье получит 30 тысяч доз российской вакцины
31.12.2020

Приднестровский регион получит партию российской вакцины. Об этом заявил тираспольский лидер Вадим Красносельский в ходе заседания. По словам Красносельского, тема вакцинации обсуждалась с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в ходе визита в Москву, передает IPN.

30 тысячами доз вакцины будут вакцинированы, в первую очередь, врачи, учителя и представители силовых структур, сказал приднестровский лидер. Вакцинация будет добровольной.

Согласно последней информации, в приднестровском регионе 2,2 тыс. пациентов, инфицированных COVID-19, лечатся в больницах, 51 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях, три из которых подключены к аппаратам ИВЛ.


 
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