Очередная лапша на уши? Потому что Игорь Додон вновь возглавил ПСРМ

Молдавские социалисты в очередной раз заверили, что возьмут на досрочных выборах парламентское большинство. Потому что Игорь Додон вновь возглавил ПСРМ.

Надо сказать, что перед каждыми выборами социалисты обещают взять большинство. И всякий раз обманывают. То ли себя, то ли народ, то ли спонсоров и кураторов - то ли всех сразу.

Единственное исключение - это президентские выборы 2016 года, когда Додон обещал победить и победил. Но потому что Плахотнюк, а не потому что обещал.

Дальше всех в смелых прогнозах Игорь Николаевич зашел в ходе президентской кампании в этом году. Обещая победить уже в первом туре, доказывая, что даже бабушка из Этулии нагадала ему это на яйцах (https://t.me/romania_ru/17655), что все контркандидаты уже смирились с его победой, Додон проиграл Майе Санду в первом, заявил, что это такой хитрый план и так и задумывалось, а следом проиграл и во втором (причем проиграл даже если не брать в расчет голоса диаспоры.

У ПСРМ, в общем, всё стабильно по этой части.

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