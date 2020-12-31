Прогноз погоды в Молдове на 31 декабря 2020: Такой теплой новогодней ночи давно не помнят здешние места

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Общество
Метеорологи рассказали, каким будет четверг, 31 декабря 2020 года. Погода, которую синоптики прогнозируют в Молдове на последний день 2020-го, вовсе не похожа на новогоднюю. Ёлки завянут, и не удивляйтесь, если на деревьях начнут набухать почки.
+11 градусов тепла днем. Иногда будет и солнышко выглядывать.
А ночью, когда все будут праздновать приход 2021-го, температура воздуха будет около +9 градусов.
Без осадков, спасибо хоть за то, что лить не будет.
Ветер слабый.
В последующие сутки погода существенно не изменится.
Вот нам и последний подарок от високосного года!
Лидия ТКАЧ
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