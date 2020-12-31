Прогноз погоды в Молдове на 31 декабря 2020: Такой теплой новогодней ночи давно не помнят здешние места

Метеорологи рассказали, каким будет четверг, 31 декабря 2020 года. Погода, которую синоптики прогнозируют в Молдове на последний день 2020-го, вовсе не похожа на новогоднюю. Ёлки завянут, и не удивляйтесь, если на деревьях начнут набухать почки.

+11 градусов тепла днем. Иногда будет и солнышко выглядывать.

А ночью, когда все будут праздновать приход 2021-го, температура воздуха будет около +9 градусов.

Без осадков, спасибо хоть за то, что лить не будет.

Ветер слабый.

В последующие сутки погода существенно не изменится.

Вот нам и последний подарок от високосного года!

Лидия ТКАЧ