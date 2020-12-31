Изменения по зарплатным отчислениям с 2021 года - детали

Некоторые денежные отчисления будут перенаправлены. С 1 января 2021 работодатель больше не будет платить государству обязательное медицинское страхование за своих работников. Оплата страховки полностью возложена на плечи работников, сообщает Национальная компания медицинского страхования.

Взнос по обязательному медицинскому страхованию будет полностью выплачиваться работником, вместо этого работодатель возьмет на себя ответственность за полную выплату взноса в пенсионный фонд.

Если до сих пор сотрудник платил 6% от заработной платы в пенсионный фонд и 4,5% по медицинскому страхованию, что в сумме составляло 10,5%, то с 1 января 2021 года сотрудник будет платить только полную медицинскую страховку, т.е. 9% от дохода.

Эти изменения, как считается, будут способствовать упрощению процедуры расчета и уплаты взносов для работодателя и оптимизации процесса администрирования платежей.

Подготовил Михаил Генчу