И зачем он приезжал? Кику раскритиковал визит Йоханниса

Ион Кику считает, что визит Клауса Йоханниса был политическим и без содержания. Исполняющий обязанности главы кабинета министров заявил, что румынская делегация не ходатайствовала о встречах с членами правительства, а правительство, в свою очередь, не ожидало никаких действий.

– Я рад и хочу поблагодарить власти Румынии и правительство Румынии за поддержку, которую мы получили, независимо от отношений на правительственном уровне. Нас рассматривали как братьев, и я хочу еще раз поблагодарить румынский народ за поддержку, за помощь в трудное время. К сожалению, политика предыдущего правительства Румынии диктовала отношения, - заявил Кику в телеэфире.

По словам Кику, в период, когда исполнил свой мандат, правительство, возглавляемое Людовиком Орбаном, было политически ангажировано, а иногда позволяло себе вмешаться во внутренние дела Молдовы, пишет агентство IPN.

Подготовил Михаил Генчу