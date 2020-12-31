31 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Санду обратилась к медикам: "Вы больше не одни перед лицом опасности"
31.12.2020

Президент Майя Санду утверждает, что она сделает все для того, чтобы наступающий год был лучше для медицинских работников. Как президент, она выдвинет инициативы, направленные на поддержку и защиту медицинских работников и предложит мотивационную политику, чтобы убедить врачей остаться в стране. „Вы больше не одиноки перед лицом опасности. В моем лице и моей команды у вас есть надежные союзники”, - заявила Майя Санду в видео-обращении на ее странице в Facebook

По словам Майи Санду, Молдове очень нужны врачи, а она вместе с командой сделает все возможное, чтобы они тоже хотели жить и работать дома и чувствовать себя в безопасности.

Президент отметила, что в 2020 году пандемия оказалась тяжелым бременем для молдавских врачей, но даже в этих условиях они приходят на работу уставшими, недостаточно оснащенные, рискуя своей жизнью. Медицинские работники решили выполнять свою работу каждый день и спасать человеческие жизни, несмотря на моменты, когда бремя является слишком тяжелым, а работа с пациентами сильно утомительной.

„Дорогие врачи, медсестры, фельдшеры, фармацевты, медики и другие сотрудники, которые находятся на страже нашего здоровья, люди Молдовы знают вашу жертву. Мы благодарны вам за вашу работу. Спасибо, что спасаете нас, каждый день. В 2021 году я желаю вам здоровья и сил, чтобы двигаться вперед. На пороге праздников желаю вам иметь настоящие дни отдыха, наслаждаться теплотой семейного очага”.

Майя Санду добавила, что в эти дни мы с душевной болью вспоминаем медицинских работников, потерявших жизнь в этом году на работе. Эти люди, которые поставили под угрозу собственную жизнь, чтобы спасти жизнь своих сограждан, являются настоящими героями, отметила президент.


 
Количество просмотров:
104
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.