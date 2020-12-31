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Общество
С 1 января работники будут полностью оплачивать медицинский страховой взнос
31.12.2020

С 1 января 2021 года порядок выплаты взносов обязательного медицинского страхования работающими лицами будет изменен. Взнос будет полностью оплачен сотрудниками. Вместо этого работодатель возьмет на себя ответственность за полную выплату взносов в Пенсионный фонд, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Национальной компании медицинского страхования.

Таким образом, если до сих пор работник платил 6% от зарплаты в Пенсионный фонд и 4,5% для медицинского страхования, что составляло в общей сложности 10,5%, с 1 января 2021 года работник будет платить медицинскую страховку в полном объеме, то есть 9% от дохода.

„Изменения, внесенные в законодательство о системе медицинского и социального страхования, направлены на объединение взносов социального страхования на уровне работодателя, что позволит распределить налоговое бремя между работодателем и работником”, уточняет НКМС. В пресс-релизе также говорится, что изменения будут способствовать упрощению процедуры расчета и выплаты соответствующих взносов работодателем и оптимизации процесса администрирования платежей. Что касается влияния изменений на застрахованных лиц, то сумма понесенных платежей уменьшится на 1,5 процентных пункта.


 
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