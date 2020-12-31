Финал шоу «Голос-9» неожиданно выиграла 17-летняя Яна Габбасова.

Единственная девушка в заключительном этапе заткнула за пояс всех мужчин — она опередила незрячего виртуоза Олега Аккуратова на 2% голосов.

Воистину уходящий год стал одним из самых непредсказуемых. Даже в девятом сезоне шоу «Голос» не обошлось без сенсаций. Проект на удивление всем выиграла самая молодая финалистка, 17-летняя Яна Габбасова. Ей удалось обойти даже Олега Аккуратова — незрячего пианиста, в победе которого, казалось, никто не сомневался.

В финал вышли четыре участника: Василий Пасечник (команда Басты), Олег Аккуратов (команда Валерия Сюткина), Дмитрий Венгеров (команда Сергея Шнурова) и Яна Габбасова (команда Полины Гагариной).

И первым от соревнования отцепили Василия Пасечника — чувственного сержанта срочной службы Семеновского полка, спевшего, что неудивительно, «Офицеров».

Затем проект покинул Дмитрий Венгеров — ему Сергей Шнуров поручил исполнить хит «Любэ» под названием «Давай за...».

Таким образом зрители пропустили в суперфинальную битву Олега Аккуратова и Яну Габбасову. Первый традиционно аккомпанировал себе на фортепиано, исполняя знаменитую «Елочку» на мотив рождественского шлягера Let It Snow Сэмми Кана и Жюля Стайна. А еще песню Земфиры «Мы разбиваемся».

Однако зрители отдали предпочтение Яне Габбасовой — похожую на Алину Загитову девушке из башкирского Нефтекамска, которая очень громко и старательно спела песню Лары Фабиан Je t’aime и беспроигрышный новогодний вариант — кинохит «Звенит январская вьюга» из гайдаевской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Как итог: 51,1% голосов ушло Яне, а 48,9% — Олегу Аккуратову. Минимальная, но все же победа. Судя по реакции, ни сама певица, ни ее наставница Полина Гагарина в такой исход не сильно верили.

Интересно, что два года назад Яна пробовалась в детский «Голос», но даже не прошла отбор. Зато нефтекамская певица была полуфиналисткой «Детской Новой волны — 2016».

итог: 51,1% голосов ушло Яне, а 48,9% — Олегу Аккуратову

От спонсора проекта победительница получила сертификат на путешествие по России (вместо 1 миллиона рублей, как было раньше), а от звукозаписывающей компании Universal Music — домашнюю студию звукозаписи. Все собранные в результате зрительского СМС-голосования средства оправлены в Благотворительный фонд «Подсолнух», который помогает детям и взрослым с тяжелым генетическими заболеваниями — первичным иммунодефицитом и аутоиммунными болезнями.

Константин ГЛЫБА