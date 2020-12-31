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Додон призвал Санду к вежливости
31.12.2020

Лидер ПСРМ подметил, что действующему президенту следует пересмотреть свою риторику.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон призвал Майю Санду быть вежливее с министрами. Если Санду продолжит отпускать колкие заявления в адрес действующего правительства, то и другие министры подадут в отставку.

- Если новый президент позволит себе такую ​​же риторику, как и раньше, остальные министры тоже уйдут. Кто захочет разговаривать с людьми, которые политически безответственны и делают популистские заявления каждый день?

Все в руках президента. У президента страны есть все конституционные инструменты, - сказал Додон в специальном выпуске на телеканале Primul în Moldova.

Напомним, сегодня последний день, когда Ион Кику выполняет функции премьер-министра Молдовы.

Автор: Михаил Генчу


 
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