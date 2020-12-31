Александр Черноуцан. Rikipal – несколько необычное название для молдавского бизнеса...

Александр, добрый день. Rikipal – несколько необычное название для молдавского SRL. Перед встречей посмотрел Infobase. 2009 год, иностранный капитал. Очень узкая и четкая специализация – производство и продажа паллетов. И оборот, доходящий до 50 миллионов лей в год. Вы и руководитель и учредитель. Любопытство разбирает, почему Rikipal?

Это вопрос к прибалтийским основателям предприятия. Компания действительно работает с 2009 года, но я пришел в компанию уже в 2010 году, как сейчас помню, вышел на работу 11 мая. Пришел как руководитель, а через три года стал и совладельцем компании.

Десять лет немалый срок. Материнская компания до сих пор существует?

Да. У моего «главного» в Прибалтике группа компаний с оборотом больше ста миллионов евро в год. Паллеты, паллетные борта, в общем, все необходимое для палетизации. С экспортом, преимущественно, в Европу.

А у Rikipal в Молдове так все десять лет специализация только на поддонах?

В этой нише мы были и остаемся лидерами по объему производства и продаж. Но с 2015 года мы расширяем производственный ассортимент. Это не только упаковочные материалы и все необходимое для палетизации. Мы стали производить и яблочные контейнеры.

Александр, вы говорите «лидеры», но у нас в Молдове бизнесмены так неохотно говорят о цифрах… Назовете их? Или скажете, что «это не для интервью»?

Мы абсолютно прозрачно работаем с момента сознания. Скорее уже сам рынок до сих пор не совсем прозрачный. Поэтому приходится давать оценки со словом «примерно». Rikipal производит, примерно, 35-40% всех поддонов, которые реализуются в Молдове, и 30-35% от всех контейнеров. В количественном выражении это 220 – 240 тысяч поддонов в год. Раньше мы и экспортировали наш товар, но сейчас полностью переориентировались на внутренний рынок.

Дерево для производства покупаете в Молдове или импортируете?

Импортируем 100%.

А почему не поддерживаете местное производство? Оно же есть в Молдове?

Это одна из особенностей рынка производства молдавских поддонов. Мы работаем на обрезном пиломатериале, который импортируем из Украины и Белоруссии. Если бы я купил молдавский «кругляк» по официальным ценам, то цена поддонов подскочила бы на 30%. Если работать «официально», то мы просто не выдержим конкуренцию по цене. Покупать же «кругляк» без соответствующей документальной отчетности, за наличный расчет, не отвечает нашим принципам организации бизнеса. При наших объемах работы мы всегда на виду. Любая проверка выявит расхождения и поэтому, пока в отрасли не будет наведен порядок, мы будем покупать пиломатериалы за границей.

А рынок поддонов останется «серым»?

Как вы понимаете, я был бы только рад, если бы на нашем рынке были бы установлены единые для всех правила игры. Но есть и другая проблема, кроме того, что бюджет недополучает налоги с нашей отрасли. И эта проблема несет в себе скрытую угрозу не только для тех, кто производит, как и мы, поддоны, но в целом для молдавского экспорта.

Какая?

Поддоны – это дерево, «биологический» материал. Это дерево может быть инфицировано личинками насекомых, другими микроорганизмами. Системное выявление случаев такого заражения может привести к санкциям со стороны того же Евросоюза. А, учитывая, насколько молдавский, да и любой экспорт, «завязан» на поддонах, то можно себе представить к каким перебоям в устойчивой работе могут привести такие санкции.

А как может быть устранен такой риск?

Поддоны должны пройти специальную термическую обработку. Ее прохождение подтверждается специальной маркировкой – «колоском» и номером, который привязан к производителю. Мы такую обработку, естественно, производим. Но до настоящего момента в Молдове нет механизма четкого контроля ни прав наносить такую маркировку, ни контроля качества обработки поддонов, насколько она соответствует необходимым требованиям.

Как лидер в отрасли, вы не пытались как-то воздействовать на эту ситуацию? Она же не только влияет на экономические результаты вашего бизнеса, но и несет риски для Молдовы на уровне страны?

При всех сменах правительства за последние годы у меня бывали встречи на уровне первых лиц или их заместителей. Необходимость реорганизации отрасли производства поддонов всякий раз подтверждалась. Но видимого прогресса до сих пор нет.

Ладно, не будем говорить банальности, что вот сейчас будет новое правительство и…. 2020 год закончился. Как прошел для вас год, и какие планы на 2021?

К сожалению, не только 2020, но и предыдущий год были годами спада сельскохозяйственного производства. По крайней мере, той сферы, которая для нас остро ощутима – производство яблок. Оно существенно сократилось, погодные условия не благоприятствовали, что непосредственно повлияло на спрос на контейнеры. Но это «обычная» специфика нашего бизнеса. Для меня важно то, что из «монопрофильного» бизнеса, когда Rikipal производил только поддоны и был оператором по покупке продаже поддонов на вторичном рынке, мы плотно вышли на производство четырех рентабельных направлений продукции. Это поддоны, деревянные контейнеры, восстановленные поддоны, бывшие в употреблении, и все необходимое для упаковки товаров на поддонах. Мы полностью уверены в себе, в том, что касается производственной программы. Так что ожидания на 2021 год у нас не оригинальны. Ждем, что кончится пандемия и мир вернется к нормальной жизни.

Павел ЗИНГАН