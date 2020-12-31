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Политика
Гражданка Румынии и гражданка России будут номинально управлять Молдовой ближайшие часы.
31.12.2020

Гражданка Румынии и гражданка России будут номинально управлять Молдовой ближайшие часы. В этом коротком новогоднем промежутке и содержится весь нерадостный символический смысл нашего государства в последние десятилетия.

Кику оставил на хозяйстве Ольгу Чеботарь (которая по реинтеграции). Завтра Санду назначит вместо неё временно исполняющим обязанности премьера другого интегратора (евро) - Аурелиу Чокой.

Именно к его кандидатуре склоняется в своих прогнозах тг-сообщество. Я тоже так думаю. Причины очевидны: любой глава МИДЕИ всегда отличался более правыми взглядами по сравнению с остальным составом правительства.

@Telegram BP


 
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