Гражданка Румынии и гражданка России будут номинально управлять Молдовой ближайшие часы. В этом коротком новогоднем промежутке и содержится весь нерадостный символический смысл нашего государства в последние десятилетия.

Кику оставил на хозяйстве Ольгу Чеботарь (которая по реинтеграции). Завтра Санду назначит вместо неё временно исполняющим обязанности премьера другого интегратора (евро) - Аурелиу Чокой.

Именно к его кандидатуре склоняется в своих прогнозах тг-сообщество. Я тоже так думаю. Причины очевидны: любой глава МИДЕИ всегда отличался более правыми взглядами по сравнению с остальным составом правительства.

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