Carla’s Dreams выпустила новый трек

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ВИДЕО - Music Clip
Он называется «Simplu si Usor». Под занавес 2020-го года популярная молдавская группа Carla’s Dreams порадовала своих поклонников новым синглом. Он называется «Simplu si Usor».
Всего за один час после публикации клип собрал более 49 тыс. просмотров на YouTube.
- Беречь свое время, которое безжалостно к нам. Однажды упустив его, вы никогда не сможете его вернуть, - посылают сигнал ребята из Carla’s Dreams.
Как известно, за последние годы Carla’s Dreams добились большой популярности. На их канал в YouTube подписаны около полутора млн человек.
Автор: Михаил Генчу
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