Carla’s Dreams выпустила новый трек

Он называется «Simplu si Usor». Под занавес 2020-го года популярная молдавская группа Carla’s Dreams порадовала своих поклонников новым синглом. Он называется «Simplu si Usor».

Всего за один час после публикации клип собрал более 49 тыс. просмотров на YouTube.

- Беречь свое время, которое безжалостно к нам. Однажды упустив его, вы никогда не сможете его вернуть, - посылают сигнал ребята из Carla’s Dreams.

Как известно, за последние годы Carla’s Dreams добились большой популярности. На их канал в YouTube подписаны около полутора млн человек.

Автор: Михаил Генчу