31 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
ВИДЕО - Music Clip
Carla’s Dreams выпустила новый трек
31.12.2020

Он называется «Simplu si Usor». Под занавес 2020-го года популярная молдавская группа Carla’s Dreams порадовала своих поклонников новым синглом. Он называется «Simplu si Usor».

Всего за один час после публикации клип собрал более 49 тыс. просмотров на YouTube.

- Беречь свое время, которое безжалостно к нам. Однажды упустив его, вы никогда не сможете его вернуть, - посылают сигнал ребята из Carla’s Dreams.

Как известно, за последние годы Carla’s Dreams добились большой популярности. На их канал в YouTube подписаны около полутора млн человек.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.