Фото: как выглядит новый переход на столичной улице Теилор

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Общество
Примария продолжает облагораживать Кишинев.
В социальной сети Facebook появились фотографии обновленного подземного перехода, расположенного на столичной улице Теилор под бульваром Дачия. Их опубликовал политик Александр Одинцов. Примария Кишинева продолжает приводить столицу в надлежащий вид.
- Неоднократно жители микрорайона обращали с жалобами на разбитые ступени и отсутствие пандуса.
В следующем году Ботаника продолжит обновляться:
Михаил Генчу
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