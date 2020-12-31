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Общество
Фото: как выглядит новый переход на столичной улице Теилор
31.12.2020

Примария продолжает облагораживать Кишинев.

В социальной сети Facebook появились фотографии обновленного подземного перехода, расположенного на столичной улице Теилор под бульваром Дачия. Их опубликовал политик Александр Одинцов. Примария Кишинева продолжает приводить столицу в надлежащий вид.

- Неоднократно жители микрорайона обращали с жалобами на разбитые ступени и отсутствие пандуса.

В следующем году Ботаника продолжит обновляться:

  1. будет продолжено обновление тротуара вдоль Дачии от уже реализованной аллеи у библиотеки Ломоносова до «Ворот города»
  2. у верхней створки «Ворот города» спроектируют новый сквер
  3. и многое другое, о чем расскажем позже, - написал Одинцов.

Михаил Генчу


 
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