Общество Фото: как выглядит новый переход на столичной улице Теилор Примария продолжает облагораживать Кишинев. В социальной сети Facebook появились фотографии обновленного подземного перехода, расположенного на столичной улице Теилор под бульваром Дачия. Их опубликовал политик Александр Одинцов. Примария Кишинева продолжает приводить столицу в надлежащий вид. - Неоднократно жители микрорайона обращали с жалобами на разбитые ступени и отсутствие пандуса. В следующем году Ботаника продолжит обновляться: будет продолжено обновление тротуара вдоль Дачии от уже реализованной аллеи у библиотеки Ломоносова до «Ворот города» у верхней створки «Ворот города» спроектируют новый сквер и многое другое, о чем расскажем позже, - написал Одинцов. Михаил Генчу

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