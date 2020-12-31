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Ольга Чеботарь обеспечит временную должность премьер-министра
31.12.2020

Заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Ольга Чеботарь временно займет должность премьер-министра Республики Молдова. Об этом сообщил Ион Кику, передаёт ТРИБУНА.

Уходящий в отставку премьер-министр заявил, что Чеботарь будет занимать эту должность до назначения  президентом Майей Санду, у которой есть 5 дней на то, чтобы издать указ о назначении нового исполняющего обязанности Премьер-министра.

Напомним, что в Минфине временным министром с 1 января будет госсекретарь Татьяна Иваничкина. В Министерстве экономики временные обязанности будет выполнять госсекретарь Михаил Лупашко. В Минздраве временно выполнять обязанности будет  Татьяна Затык.

Кристина Пендя


 
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