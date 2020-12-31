Сделали все, что могли - и даже больше! - Думбрэвяну отчиталась о проделанной работе

К Минздраву не может быть никаких претензий. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну отчиталась о проделанной работе за минувший год.

Министерство проделало внушительный объем работы, действовало эффективно и всячески старалось облегчить жизнь граждан в тяжелый период, обусловленный пандемией коронавируса.

- Свыше 23 тыс. работающих пенсионеров воспользовались в 2020 году правом на пересмотр пенсионных выплат.

После пересчета средний размер пенсии вырос с 2902 леев до 5589 леев.

Также пенсионеры и получатели социальных пособий с низкими доходами получили единовременную финансовую помощь дважды в год – по 700 и 900 леев соответственно. Эти средства получили 643 тыс. человек.

Впервые в 2020 году пенсии были проиндексированы дважды в год: с 1 апреля и с 1 октября. Действие это меры распространяется на 682 тыс. человек.

Еще одним нововведением в этом года стало выделение пособий в случае смерти одного из супругов.

В 2020 году было увеличено пособие для ветеранов войны – со 100 до 500 леев, для жен ветеранов войны и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС - с 250 до 500 леев.

Правительство Кику приняло решение и об выделении пособий членам семьи медработников, скончавшихся во время эпидемии COVID-19.

Также в течение года зарплаты работников системы здравоохранения были увеличены на 70%. Параллельно выплачивались надбавки до 100% тем, кто был задействован в противостоянии COVID-19, - говорится в отчете Думбрэвяну.

Автор: Михаил Генчу