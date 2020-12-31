Вопрос на засыпку: может ли молдавский парламент самораспуститься или это сказки для неграмотных?

Авторский комментарий Александра Муравского. Тут начала массово распространяться новость о том, что депутаты PAS собираются обратиться в КС по поводу самороспуска парламента.

В связи с этим привожу выдержки из Постановления КС №31 от 10 ноября 1997 года.

В разъяснительной части КС прямо указывает, что "САМОРОСПУСК Парламента до истечения срока мандата НЕВОЗМОЖЕН, за исключением случаев, когда каждый депутат или кандидат в депутаты по списку партий или избирательных блоков, участвовавших в выборах, лично подает заявление об отставке, что фактически привело бы к отсутствию необходимого кворума для принятия законов".

А в постановляющей части КС указывает, что "2. Роспуск Парламента Республики Молдова до истечения четырехлетнего срока полномочий возможен ТОЛЬКО в условиях, предусмотренных ст. 85 Конституции Республики Молдова".

Здесь надо учитывать ещё две вещи.

Первое: в случае упомянутом в Постановлении КС заявления об отставке должны представить не только ВСЕ действующие депутаты, но и все кандидаты, включенные в списки парламентских партий и ВСЕХ других партий, участвовавших в выборах и не прошедших в парламент". Так что эта идея, которую начал продвигать Попшой лишний раз подтверждает его полную безграмотность как вице-спикера, да и просто депутата.

Второе: данное постановление КС было принято в 1997 году, когда все депутаты были избраны по партийным спискам. Нынешний парламент другой. Здесь половина депутатов избраны по одномандатным округам. Поэтому если эти депутаты напишут заявления об отставке ЦИК ОБЯЗАН объявить в этих округах новые выборы. Но это не означает роспуска парламента.

А теперь можно и в КС прогуляться...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Санду сообщила, что будет ждать решения Конституционного суда по запросу PAS

"Это было бы самым быстрым решением, если КС сочтет такой способ конституционным. Для принятия этого решения потребуется 2/3 голосов депутатов. Это был бы самый короткий путь к началу парламентских выборов. Так мы увидим, кто действительно хочет начать досрочные выборы", - заявила Санду.

"Думаю, что КС рассмотрит это достаточно быстро, потому что понимает, в каком тупике оказалась Молдова. Возможно, запрос будет рассмотрен через несколько дней. Если будет решено иначе, то посмотрим и обсудим. В Конституции такого положения нет, но и этот вариант не запрещен. Если скажут, что это невозможно, то я предложу второе решение, менее оптимальное, оно предполагает более длительный путь ожидания, но мы будем обсуждать это только после того, как первый вариант будет исчерпан", - сказала президент Майя Санду.

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Александр МУРАВСКИЙ