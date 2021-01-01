О погоде в первый день 2021-го года

Возможна резкая перемена. Первый день нового года будет не по-зимнему теплый, днем воздух прогреется до одиннадцати градусов выше нуля. При этом в первые часы нового, 2021-го года, возможны слабые осадки, а также усиление ветра вплоть до восьми метров в секунду.

А вот к вечеру погода изменится - возможно даже падение температуры вплоть до нулевой отметки. Правда, в субботу днем вновь будет достаточно тепло - до плюс восьми градусов выше нуля. Снега в следующие десять дней не ожидается.

Автор: Михаил Генчу