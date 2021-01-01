1 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
О погоде в первый день 2021-го года
01.01.2021

Возможна резкая перемена. Первый день нового года будет не по-зимнему теплый, днем воздух прогреется до одиннадцати градусов выше нуля. При этом в первые часы нового, 2021-го года, возможны слабые осадки, а также усиление ветра вплоть до восьми метров в секунду.

А вот к вечеру погода изменится - возможно даже падение температуры вплоть до нулевой отметки. Правда, в субботу днем вновь будет достаточно тепло - до плюс восьми градусов выше нуля. Снега в следующие десять дней не ожидается.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
87
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.