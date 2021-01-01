15 новеньких троллейбусов начали циркулировать по улицам города

Управление городского электротранспорта радует новинками.

Пятнадцать новых троллейбусов сегодня начинают свою работу на линиях Кишинева, это - часть заказа из 25 троллейбусов, которые должны прибыть из Риги. Пять машин из этого общего числа - двойные, сочлененные. В них - полный набор всего сегодняшних достоинств, как откидные панели для доступа людей с ограниченными возможностями, системы кондиционирования и видеокамеры для внутреннего наблюдения.

Пять купленных в Риге сочлененных троллейбусов модели «Ganz Solaris Trollino 18» (GST-18) вместимостью 170 мест, остальные 20 - классические троллейбусы модели «ŠKODA 24 Tr» вместимостью 99 мест. В общей сложности в троллейбусном парке - 400 машин. Из них более ста уже превысили свой срок эксплуатации.

Автор: Михаил Генчу