Министр финансов подтвердил, что отмена закона о миллиарде не понравилась МВФ

Люди должны расплачиваться, считают в фонде. Сергей Пушкуца, завершающий свой мандат министра финансов, подтвердил, что отмена закона о миллиарде не понравилась шишкам из МВФ - именно этой теме были посвящены недавние консультации представителей фонда с министерством финансов.

Законы, принятые на последних заседаниях парламента, не понравились не только оппозиции, но и МВФ, в связи с чем, к слову, становится понятным, чьи интересы тут защищают представители PAS во главе с Санду - не людей, с которых сняли бремя ответственности выплат за украденный миллиард, а МВФ, которому нужна четкая и постоянно работающая схема возврата выдаваемых ими кредитов. И если не возвращают власти, то будут возвращать простые люди - ростовщикам без разницы, как это будет происходить и как будут затягиваться чьи-то пояса.

Пушкуца также напомнил, что инициативы по отмене закона о миллиарде поднимались и ранее, однако тогда правительство вынесло отрицательное заключение по проекту:

- Не думаю, что с тех пор и до настоящего времени позиция правительства изменилась, но вы знаете, что закон был принят до официального вынесения правительством своего заключения по этому вопросу, - подметил Пушкуца.

Министр добавил, что Если будет наблюдаться декапитализация НБМ, то государственный бюджет, посредством Министерства финансов, должен будет принять меры, выпустив необходимое количество ценных бумаг или найдя дополнительные финансовые источники для обеспечения капитализации НБМ до минимально предусмотренного законом минимума.

Автор: Михаил Генчу