Новогоднее поздравление Майи Санду: Молдаване сумели проявить стойкость, я горжусь вами

Президент Молдовы не стала дожидаться полуночи, опубликовав поздравление в Фэйсбуке. Майя Санду обратилась к жителям страны с пожеланиям счастливого Нового года.

"Подходят последние минуты 2020 года. По традиции на рубеже годов подходящее время для размышлений. Мы анализируем, каким был для нас уходящий год. Мы с благодарностью думаем о наших близких, мы наслаждаемся временем проведённым с семьёй и главное мы надеемся на лучшее в наступающем году.

Для многих из нас 2020 год был трудным, очень трудным годом. Этот год испытал нас на прочность, поставил под сомнения наши убеждения и преподал нам уроки терпения и сдержанности.

Это был год, отмеченный трудностями, в котором было нелегко сохранить оптимизм и уверенность в лучшем будущем. Но даже в очень сложных условиях, молдаване сумели проявить невероятную солидарность и стойкость.

Я горжусь тем, что являюсь частью этого народа. И я убеждена, что 2021 год будет лучше потому, что мы вступили в новый год вместе, уверенные в своих силах и в том, что нам удастся сделать жизнь лучше для каждого.

Новоизбранный президент сказала: “С этого момента мы продолжим этот путь вместе. Я горжусь вами, дорогие Молдаване, и благодарю вас за доверие. Я буду работать каждый день для вас. Для того, чтобы наша страна, Республика Молдова, была местом, где хочется жить.

Друзья! Вместе мы проживём много радостных моментов в 2021 году. Желаю вам здоровья и счастья в новом году, в кругу родных и близких.

С Новым Годом!”