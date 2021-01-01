Жители Молдовы в новогоднюю ночь потратили на фейерверки все, что было отложено

В соцсетях шутят, что после такой феерии, государство еще и налоги поднимет под шумок. Старожилы по итогам новогодней ночи сделали два вывода.

Первый: давно в Молдове не было такой теплой (местами - дождливой) новогодней ночи. Второй: никогда еще небо не озарялось таким огромным количеством фейерверков разного масштаба.

И если с погодой не поспоришь и ее не переделаешь, то многочасовая канонада понятна и логично. Народ за почти год пандемии соскучился по праздникам. И, несмотря на то, что еще в ноябре мэрия Кишинева предупреждала, что фейерверки в новогоднюю ночь запрещены, граждане благополучно на запрет плюнули. Потому как любимый Новый год запретить никто не в силах.

Есть логическое объяснение и тому, почему в этот раз скупалась самая дорогая пиротехника. Те, кто планировал зимний отдых, в этот раз остались в Молдове (ну, большинство). Те, кто любит пляжи и горнолыжные курорты в приличных местах - в этот раз отсиживаются дома. Вот благодаря им, благодаря сэкономленным ими деньгам, мы и увидели чуть ли не фестиваль фейерверков, где победители определялись исключительно в домовых чатах и исключительно в восхитительной форме.

Но не без ложки дегтя. В соцсетях шутят, что "благодаря" такому крутому фейерверку в новогоднюю ночь, у властей появился повод поднять налоги. Мол, слишком широко живут граждане, раз такое устраивают! Но это, конечно же, шутка.

Роман ВЛАДИМИРОВ