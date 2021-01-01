Санду: Минздрав ничего не предпринял для организации вакцинации от COVID-19

Президент Майя Санду утверждает, что министерство здравоохранения, труда и социальной защиты не предприняло конкретных шагов для того, чтобы одна из проверенных на международном уровне вакцина против COVID-19 поступила в больницы страны. По словам президента, "мы могли бы уже иметь вакцину в стране, если министерство было бы подготовлено", отмечает IPN.

"Необходимо подготовить нормативную базу, установить категории людей, которые должны быть вакцинированы, - заявила Санду. - Мы говорим о медицинском персонале с передовой линии, речь идет о 20 тысячах человек, во-вторых, речь идет о пожилых людях, которые находятся в учреждениях интернатного типа, потому что там риски велики. Я считаю, что на первом этапе вакцина должна быть предоставлена учителям для обеспечения образовательного процесса во всех школах и во всех населенных пунктах, особенно там, где дети не имеют доступа к онлайн-образованию".

В эфире TV8 Майя Санду сообщила, что президентура выдвинула несколько ходатайств, чтобы выяснить, на каком этапе находится министерство в плане приобретения вакцины или, по крайней мере, подготовки платформы для нее.

"Мы запросили информацию, попытались выяснить, на каком этапе находится в министерстве подготовка к вакцинации. Министерство ни на каком этапе на находится. Из дискуссий, которые у нас были, выяснилось,что была создана комиссия, которая собралась на одно заседание, и ничего из того, что нужно было предпринять, не было сделано. Я очень рассчитываю на сотрудников НАОЗ, министерства, надеюсь, что они будут работать и подготовятся очень быстро. Я считаю, что это должно произойти в течение дней, а не месяцев".

Глава государства утверждает, что помимо 200 тысяч доз вакцины от COVID, которую Молдова получит в качестве пожертвования от Румынии, наша страна может получить и другие партии от внешних партнеров: "Чем быстрее мы докажем, что мы готовы, тем быстрее поступит вакцина, а она нам нужна. Эти 200 тысяч доз являются щедрым пожертвованием. У нас будут и другие пожертвования от партнеров, если мы сможем доказать, что готовы использовать вакцину, которая будет пожертвована. Очень важно установить и внедрить механизм использования этой вакцины как можно быстрее".

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в пресс-релизе разъяснило, какие вакцины подходят Молдове. Вакцины на векторной, белковой или инактивированной основе более привлекательны, чем мРНК-вакцины, которые требуют ресурсов для обеспечения холодильной цепи. Приоритетом при выборе вакцины является её утверждение контролирующими органами, передаёт IPN.

Минздрав сообщил, что с целью обеспечить страну вакциной против COVID-19 заявка была направлена в COVAX 7 декабря. Одновременно Молдова подала заявку на участие в программе cost-sharing (совместного несения расходов) на платформе COVAX, где можно воспользоваться более выгодными ценами в случае превышения 20%-ного уровня обеспечения населения бесплатной вакциной от COVAX. Согласно последней информации, опубликованной на платформе COVAX, РМ и другие государства смогут получить вакцины со второго квартала 2021 года.

В соответствии с требованиями были заполнены и представлены формы А и В. План доставки вакцины и коммуникационная стратегия должны быть утверждены 15 января.

Приоритетом в ходе вакцинации будут пользоваться сотрудники учреждений медицины, взрослые в возрасте старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями, бенефициары центров временного или длительного размещения, лица с сопутствующими заболеваниями, работники социальной сферы и сферы образования, органов обеспечения безопасности. В дальнейшем, по мере доступности вакцины, по запросу будут вакцинироваться и другие группы населения.

Пресс-релиз стал реакцией на сообщение президента Санду о том, что "вакцина уже могла бы быть в стране, если бы министерство было готово".