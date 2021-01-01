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Общество
Когда в Молдове выпадет снег
01.01.2021

Высокие температуры до 13 градусов по Цельсию, зарегистрированные 31 декабря, вызваны воздушными массами, пришедшими из Средиземного моря.

Начальник управления прогнозов погоды государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка уточнил для IPN, что на юге страны температура воздуха поднялась до 13 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы в этот период. Так же тепло было и в последние дни 2019-го и 1970 годов.

1 января столбики термометров поднимутся до 10 градусов, 2-3 января будут нулевые температуры, а до 7 января температура воздуха будет колебаться от 0 до 6 градусов. Осадки в виде дождя будут 5 и 7 января по всей территории Молдовы, а 6 января местами пройдут дожди.

Снег на территории страны пройдет после 8 января, а температура будет ниже нуля, как ночью, так и в дневные часы.


 
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