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Общество
Посольство России в Молдове подарило детям зимнюю сказку
01.01.2021

К Новому году и Рождеству российская дипмиссия подготовила для ребят обширную праздничную программу с презентами и зимним отдыхом. Тем самым посольство России в Молдове продолжает традицию проведения зимней благотворительной акции для детей.

К Новому году и Рождеству более 5 тысяч ребят получат сладости и диски с лучшими детскими спектаклями театров Чехова, "С улицы Роз" и "Ликурич". Подарки уже переданы Русским общинам на местах, ряду школ и детских садов с русским языком обучения, а также церковным приходам.

Кроме того, при содействии посольства группа воспитанников интерната №3 Кишинева направляется на санаторно-курортный отдых в Вадул-луй-Водэ.

Зимний лагерь посла Российской Федерации в Республике Молдова будет проходить под эгидой празднования 75-летия Великой Победы. Ребят ждут тематические лекции, спектакли, мастер-классы и, конечно, новогодние подарки.


 
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