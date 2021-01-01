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Политика
Глава внешнеполитического ведомства Аурелиу Чокой заразился коронавирусом
01.01.2021

Глава внешнеполитического ведомства Аурелиу Чокой, который заразился коронавирусом и продолжает оставаться на самоизоляции дома, пояснил, почему он принял предложение президента Майи Санду о временном исполнении обязанностей премьер-министра Молдовы.

Констатировав, что "Республика Молдова проходит через трудный период, когда наложились друг на друга множество кризисов", и выразив понимание "сложности ситуации и необходимости в том, чтобы страна эффективно управлялась, независимо от политической ситуации", и.о. премьера заверил, что сделает "все, чтобы Правительство Республики Молдова функционировало хорошо в интересах граждан Республики Молдова", и о первых шагах в этом направлении в скором времени проинформирует общественное мнение. На своем дипломатическом языке Чокой солидаризировался с позицией Санду, которая обвинила бывших президента и премьера Игоря Додона и Иона Кику в трусости, безответственности и саботаже.

@Telegram MiT


 
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