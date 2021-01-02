11 малышей появились на свет в Кишиневе в новогоднюю ночь

У некоторых наших соотечественников был двойной праздник. В молдавской столице в новогоднюю ночь появились на свет 11 малышей. Стас Кула появился на свет ровно через минуту после полуночи. Малыш - первый ребенок в семье. Вес - три с половиной килограмма, рост - 30 сантиметров.

- Около половины десятого я начала накрывать на стол, а когда закончила, отошли воды. Вызвала скорую, меня доставили в роддом. Роды продолжались два часа. В 12 часов одну минут я родила. Всего минута разницы с прошлым годом.

Это было неожиданно. Прекрасный сюрприз. Все счастливы. Не ожидали. Шутили, что это может произойти в новогоднюю ночь. В итоге так и произошло, - рассказала мама мальчика Виорика, слова которой приводит Publika.

По словам врачей, число рожениц в первый день года примерно одинаковое.

- Первого января уже родилось семь детей: шесть мальчиков и девочка. Ждем роды еще у четырех рожениц. В новогоднюю ночь родились двое малышей. Мы готовы принять как можно больше родов и надеемся, что новый год будет продуктивным, - сказала медик из муниципальной клинической больницы №1 Инна Гаитур.

- На свет появились четверо младенцев: две девочки и два мальчика. Первой родилась девочка - в час 48, - сообщил пресс-секретарь Института матери и ребенка Максим Казаку.