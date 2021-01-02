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Экономика
Доля жителей Молдовы за чертой бедности в 2019 году составила почти 25%
02.01.2021

Доля жителей Молдовы за чертой бедности к 2019 году составила почти 25 процентов. Это значит, что их доход едва превышает две тысячи леев в месяц. А 11% граждан существуют на менее 1700 леев. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики, где отмечают рост показателей по сравнению с предыдущими годами.

В сельской местности в абсолютной бедности живёт каждый третий человек. В городах страны — каждый десятый. Ниже всего доходы молдаван из южных районов страны — свыше 40 процентов. А меньше всего бедного населения, по оценкам Национального бюро статистики, в столице — 4,5 процента.

Бедность тесно связана с отсутствием образования: среди получивших не выше начального, доля граждан с крайне низкими доходами составляет более 78 процентов. Статистика также говорит о том, что меньше всего средств к существованию у работников сельского хозяйства и пенсионеров.


 
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