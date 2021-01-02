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Общество
Молдавский Минздрав обновил список стран красной зоны
02.01.2021

Он вступит в силу 4 января.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы обновило список стран красной зоны. По приезду из этих стран граждане должны находиться 14 дней на самоизоляции. Список должен обрести официальную силу 4 января. В него вошли 26 государств.

Отметим, что в канун Нового года границу нашей страны пересекли 5173 человека, что на целых 80 процентов меньше, чем на прошлый Новый год.

В страну заехал 3651 человек: 1979 через молдо-румынскую границу, 831 через молдо-украинскую границу, а 841 человек прибыл по воздуху.

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