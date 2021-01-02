Аурелиу Чокой: Я сделаю все, чтобы правительство работало хорошо, в интересах граждан

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой заверяет, что сделает все, чтобы Правительство Республики Молдова хорошо работало и в интересах граждан Республики Молдова. Комментарий был опубликован на странице в Facebook Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) после того, как президент Майя Санду указом президента назначила его на должность исполняющего обязанности премьер-министра, передает IPN.

Аурелиу Чокой отмечает, что несмотря на то, что все еще находится в самоизоляции после того, как заболел COVID-19, он принял предложение Майи Санду и будет исполнять обязанности премьер-министра.

По его мнению, Республика Молдова проходит через трудный период, с несколькими кризисами, и он понимает сложность ситуации и необходимость эффективного управления страной, независимо от политической ситуации.

Исполняющий обязанности премьер-министра добавил, что в ближайшее время проинформирует общественность о ближайших действиях правительства.

Аурелиу Чокой был назначен исполняющим обязанности премьер-министра президентом Майей Санду после того, как отставной премьер-министр Ион Кику заявил, что исполняет свой мандат только до 31 декабря 2020 года. Вместе с ним покинули посты три ключевых министра - здравоохранения, экономики и финансов. Объявили о своем уходе и несколько госсекретарей, что, наряду с принятием Парламентом Республики Молдова законов с избирательной коннотацией было истолковано некоторыми политиками и экспертами „тактикой выжженной земли”. Законодательство Республики Молдова не предусматривает обязательство отставных правительств осуществлять мандат до назначения нового правительства.