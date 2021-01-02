Как будут работать банки Молдовы в праздничные дни

Moldova Agroindbank

Банк вернется к обычному графику работы уже 2 января. Филиалы этого банка будут работать до 14.00, а отделения до 15.00. Также в этот день ограничено время на предоставление некоторых услуг. 2—3 января доступны будут лишь отделения и филиалы банка, расположенные в торговых центрах.

Victoriabank

6 января также короткий день. 6 января останутся доступными отделения в торговых центрах. 7 и 8 января — выходные дни.

Comerțbank

2 января 2020 года банк откроется для обслуживания клиентов, начиная с 10.00. А 11 января большинство подразделений будут работать по программе понедельника, сокращенной на один час.

BCR Chișinău

Филиалы банка 6 января будут работать с 9.00 до 16.00, с обеденным перерывом с 13.00 до 14.00.

Energbank

6 и 8 января ряд подразделений банка будут работать по сокращенному графику, до 13.00. С точным списком филиалов, работающих в эти дни, можно познакомиться на сайте банка.

FinComBank

11 января 2020 года банк осуществляет обслуживание клиентов юридических и физических лиц, за исключением платежных поручений в иностранной валюте, которые будут приниматься с датой валютирования 13 января 2020 года.

Mobiasbanca OTP Group

Как и в случае с рядом других банков, 11 января подразделения банковского учреждения будут работать по обычному графику, сокращенному на один час.

Moldindconbank

6 января будут открыты только те отделения банка, которые обычно работают по субботам. 11 января 2020 года филиалы банка будут работать по обычному графику, сокращенному на час.