Как пресекся род Кантемиров

Полковник советской армии в отставке Игорь Сергеев увлекся темой Кантемиров и написал книгу «Церковь Кантемира в Царицыне». Свои исследования он начал, получив квартиру в 1974 году близ Царицына. По воскресным дням стал гулять в Царицынском парке, узнал, что церковь здесь была построена Дмитрием Кантемиром в 1722 году, заинтересовался личностями молдавского господаря и его сына Антиоха. Стал искать книги о них в букинистических магазинах, а выйдя в отставку в 1985 году, полностью погрузился в исследование истории рода Кантемиров и принадлежавших им многочисленных сел - Дмитриевка (6 сел), Сергеевка (19 сел), Матвеевка (9 сел), Марьино (6 сел) и других, названных именами Дмитрия Кантемира и его детей: Сергея, Матвея и Марии.

Книга Игоря Сергеева стоит на полке центральной научной библиотеки АН РМ имени А.Лупана. Нижеприведенные факты мы почерпнули из нее. Однако подробно пересказать этот труд невозможно, в нем впервые собраны сведения обо всех представителях семьи Кантемиров, приведена масса архивных документов, личных писем и петиций. Поражает то, что всю эту творческую работу совершил простой советский офицер, в то время как наши историки почему-то таких книг не создают…

Кто казнил Мирона Костина

Отец Дмитрия Кантемира Константин (1627-1693) служил сначала в польской, потом в молдавской армии. Он был неграмотен: едва умел расписываться, но зато говорил на нескольких языках. Господарем Константин был слабым, бояре вертели им как хотели. По его приказу с подачи окружения был казнен знаменитый летописец и логофет Мирон Костин. Султану Магомету IV Кантемир-старший пришелся по душе своим умением рассказывать байки о польском дворе, но главным образом тем, что спас его гарем при осаде турками Львова.

Молдовой Константин правил довольно долго – с 1685 по 1693 год. Заболел он резко, проблемы начались на 66-м году жизни с болей в почках. Возможно, у него был диабет, который проявился затем у всех его потомков. Почувствовав, что смерть близка, господарь собрал бояр и предложил самим решить, кого избрать преемником - сыновей Дмитрия или Антиоха либо того, кого им будет угодно. Бояре подивились добродушию господаря… Антиох был заложником в Стамбуле, и требовать его оттуда опасались. Преемником стал Дмитрий. Однако из-за козней валашского правителя Константина Брынковяну молодой Кантемир не был утвержден Портой и отправился в Стамбул, где находился до 1710 года.

Интересно, что Константин Брынковяну, став молдавским господарем, немедленно вошел в тайные сношения с Петром I. Узнав об этом, султан решил доверить престол Дмитрию Кантемиру, которого считал человеком надежным, способным изловить своего врага и доставить его в Стамбул и негативно относящимся к России. Но тут Порта просчиталась. Взойдя на престол, Дмитрий Кантемир точно также завязал закулисные контакты с Петром и стал интриговать против турок. Уже через год он подписал Луцкий договор – что-то вроде плана Козака.

Дмитрий был красив, прекрасно сложен, воспитан и очень располагал к себе. Современники сообщали, что Петр очень любил Кантемира, постоянно целовал его и повесил фавориту на шею свой портрет в алмазах. Молдавский господарь был так мал ростом по сравнению с Петром, что двухметровый император приподнимал его одной рукой, чтобы расцеловать. Странные отношения, в которызх женщины были на втором плане. Императрица Екатерина и жена Кантемира, находясь в Яссах во время Прутского похода, следуя восточному обычаю, на мужской половине не показывались.

Военные неудачи Петра заставили Кантемира с семьей и свитой бежать в Россию. Император осыпал его почестями и подарками, в частности, выдал 6 тысяч рублей, на которые на набережной Невы был построен дворец – первая самостоятельная работа знаменитого архитектора Расстрелли.

Умер Кантемир в возрасте 50 лет, оставив детей круглыми сиротами. После смерти своей первой жены Кассандры он успел вторично жениться, но отношения детей с мачехой не сложились.

За что Дмитрий собирался убить Антиоха

Антиох Кантемир, которого считают первым русским гражданским поэтом, родился 10 сентября 1709 года в Стамбуле. Его мать Кассандра Кантакузин была гречанкой, считалось, что предки ее были византийскими императорами. В семье говорили по-гречески.

В России сын Дмитрия Кантемира оказался в трехлетнем возрасте. Преждевременно умершую мать ему заменила русская няня Данилова. Учителями мальчика в имении Черная Грязь стал греческий священнослужитель Анастасий Кондоиди, хранитель кантемировской библиотеки, привезенной из Молдовы, а также латинист Иван Ильинский.

В 1718 году Антиох был записан в Преображенский полк в звании подпоручика, как и все его братья – Матвей (1703-1771), Константин (1705-1747) и Сергей (1706-1780). Десятилетний мальчик был поставлен в ночной караул у двери спальни императрицы Екатерины I. В полночь отец пожелал убедиться, добросовестно ли сын несет службу, и к ужасу своему обнаружил его спящим. Дмитрий вспылил и хотел убить сына на месте, но проснувшийся Петр I спас жизнь ребенка.

Этот эпизод показывает, как ценил Дмитрий Кантемир отношения с российским императором, от которого зависел абсолютно. Позже молдавский господарь без колебаний пожертвовал честью своей дочери Марии, которая стала любовницей Петра.

Свои первые стихи Антиох писал на старославянском языке. Всего им написано десять сатир на различные пороки, с ними он и вошел в историю.

За Кантемиром следили тайные агенты

В 1732 году Антиох был назначен посланником в Лондон. Этому предшествовал 12-летний разрыв дипломатических отношений между Россией и Англией. Кантемиру удалось наладить отношения между странами и организовать в прессе цикл положительных статей о России. Британцам он очень понравился. Когда в 1738 году Антиох уезжал на дипломатическую работу во Францию, прощальный подарок английского королевского двора составил 500 фунтов стерлингов, что было в полтора раза больше обычной в таких случаях суммы. В Лондоне Кантемир ознакомился с ньютоновой оптикой, и его даже хотели назначить первым главой петербургской академии наук.

Став послом России во Франции Антиох еще долго жил в Лондоне, ожидая агремана от Версаля. Его он, наверное, так и не дождался бы, если б не хитрость: Кантемир поехал во Францию как частное лицо и представился кардиналу де Флери. После этого в виде особой милости французский король Людовик XVI принял Кантемира стоя. Кстати, французский король сказал, что при воспоминании о России у него кружится голова: дело в том, что монарха еще ребенком взял на руки Петр Iи, к ужасу придворных, высоко подкинул...

В свободное время Кантемир переводил на русский язык классиков. Забот у посла было много, так как у него было много завистников. Когда на российском престоле воцарилась Елизавета Петровна – она уменьшила Кантемиру жалованье и установила над ним тайный надзор. Агентура доносила, что вставал посланник рано и около десяти уже уходил из дому. Обедал ровно в три. Иногда гулял с книгой в парке. Ходил так быстро, что агенты не успевали за ним.

Почему антиох избегал дам

Личная жизнь первого поэта России не сложилась. Антиох был помолвлен с богатой наследницей княжной Варварой Черкасской, но она вышла замуж за другого. После этого Кантемир жил холостяком и подхватил в Лондоне венерическое заболевание. Он не общался с женщинами, пока не вылечился. В Париже поэт сошелся с девушкой, которая родила ему двух внебрачных дочерей, обеих он обеспечил.

Избавиться от наследственного диабета, от которого умер отец, Антиох не мог. У него также болели почки. Врачи посоветовали диету и лечение в Италии, но не было ни денег на поездку, ни разрешения на нее. Пока посол переписывался на эту тему с императрицей, его состояние ухудшалось. В итоге разрешение дали, денег – нет.

Антиох написал завещание, все свое имущество отказав сестре Марии и братьям Матвею и Сергею, получившим также его библиотеку. Портрет французского короля – обычный подарок послам – было завещано продать, а деньги передать больнице для бедных в Москве. Оставшиеся после уплаты долгов деньги после смерти Кантемира были переданы его незаконной семье.

Сына господаря не на что было хоронить

Умер Антиох Кантемир 1 апреля 1744 года. Наличными в его спальне нашли 1500 франков и серебряный рубль. Дать деньги на отправку тела на родину императрица также отказалась. Братья заплатить долги сына господаря не могли. Начался постыдный торг.

Через девять месяцев деньги на отправку тела прислала Мария. И лишь через полтора года после кончины Антиоха его прах был отправлен на родину. С ним пришли 11 ящиков имущества, из которого Мария оставила себе только портрет брата, его рукописи и часы. Вскоре она получила письмо из Парижа от «вдовы», сообщавшей, что дочери Антиоха умерли, а сама она вышла замуж за нотариуса.

Донесения Кантемира из Парижа хранятся в центральном государственном военно-историческом архиве РФ. Это замечательный памятник эпистолярного искусства и источник редкой информации. Многие письма были сданы в архив нечитаными. Интересно, что часть книг Кантемира, купленных в Лондоне и Париже, по распоряжению императрицы Елизаветы попали в руки будущей императрице Екатерине II.

Мария покорила Петра танцем живота

Марию Кантемир природа обделила – у нее не было ни красивого лица, ни стройной фигуры, ни роста, к тому же она была худа, что тогда не одобряли. Но девушка так исполняла танец живота, что зритель не видел недостатков ее внешности. Именно за танец Петр и полюбил дочь молдавского господаря.

Мария была первым ребенком Дмитрия Кантемира. Родилась она в 1700 году. Знала греческий, итальянский, русский языки и латынь. С детства отличалась склонностью к чтению. Именно ее письмам мы обязаны тем, что много знаем о Дмитрии и Антиохе Кантемирах. Девочка рано осталась круглой сиротой, но отцовского наследства не получила: по распоряжению царя Петра оно отошло ко второй жене Дмитрия Кантемира, а в 1729-м все родовые земли Кантемиров отошли к брату Константину благодаря его женитьбе на дочери могущественного князя Дмитрия Голицына.

Однако после воцарения императрицы Анны Иоанновны княжна Мария вместе с братьями получила земельные наделы в Центральной России и звание фрейлины. В 1731 году Мария с братом Сергеем купили пустырь в Москве и построили на нем дома. Какое-то время Мария жила в Санкт-Петербурге у брата Константина в его Мраморном дворце, который занимал четвертое место в рейтинге роскошных петербургских дворцов. Но девушку тяготили светские обязанности, она отказалась от звания фрейлины и в итоге уединилась в Москве. Такой штрих: брату Антиоху в Лондон Мария с удовлетворением писала, что в Санкт-Петербурге поправилась так, что платья ей стали тесны, и теперь выглядит, как все русские боярышни.

В доме Марии на Покровке были собраны все слуги молдавского господаря, на глазах которых выросли его дети. Жила здесь и престарелая нянька Антиоха. Также здесь было множество кошек и собак. Многие из них сгорели во время пожара 1737 года, и Мария жалела о них больше, чем о потере двух домов. Она до конца жизни вспоминала старую собаку отца Ромашку, на кончину которой была заказана речь и переведена с греческого на русский.

Девушке из высшего общества трудно избежать одиночества

Все свободное время княжна посвящала чтению. Книги и картины ей присылал Антиох. Она также занималась живописью и музыкой. Легко понять, что с такими наклонностями подруг у Марии не было, а с женихами она не находила общего языка.

После того, как княжна сошлась с царем Петром, к ней посватался князь Иван Долгорукий. Марии был 21 год. Она отказала князю, так как тот не имел никакого чина. И просчиталась: Долгорукий стал впоследствии сенатором. Потом к молдавской аристократке посватался грузинский царевич, но с условием, что она выучит его родной язык. Мария снова отказалась, ожидая, что императрица Анна найдет ей более интересную партию.

В 37 лет дочь господаря получила предложение от сенатора Федора Наумова, кстати, прекрасно знавшего о близких отношениях княжны с Петром. 50-летний жених был человеком добрым, знатным, богатым, в звании генерал-лейтенанта. Но гордая княжна сочла невыгодным менять родовую фамилию! Примечательно, что Антиох (кстати, называвший сестру на «вы») также не советовал ей рисковать, меняя свою участь – видимо, ревновал, как все братья.

В итоге, формально будучи старой девой, Мария стала думать об уходе в монастырь. Еще в 25 лет после тяжелых и неудачных попыток родить наследника Петру она дала обет построить обитель. Этого атеист Антиох не одобрял, предлагая сестре жить в своем доме хозяйкой.

Конечно, если бы ребенок Петра выжил – судьба Марии, как и судьба Молдовы, сложилась бы иначе… Но, увы, не сбылось. Мария умерла в 1757 году, похоронив до того братьев Антиоха и Константина (1705-1747), умершего в 42 года, через три года после младшего брата. Фактически княжна погибла, как сейчас сказали бы, в ДТП. Она любила ездить быстро в карете цугом в четыре лошади. На крутом повороте скользкой дороги карету занесло, и она врезалась в верстовой столб. Недалеко от этого места до наших дней сохранился загадочный памятник. Никто не знает, по какому случаю он поставлен. Возможно, этот камень имеет какое-то отношение к трагедии Марии.

Княжна успела построить только одну церковь близ села Марьино (ныне – Улитино), где мечтала построить монастырь. Там же завещала себя похоронить. Но брат Сергей, ссылаясь на свою болезнь, не захотел ехать за 40 верст от Москвы и похоронил сестру рядом с отцом и матерью в московском Никола-Греческом монастыре на Никольской улице.

Брат Сергей – хулиган

Женитьба князя Константина на Голицыной стала причиной многих бед Кантемиров. Князья Матвей и Сергей, гвардейские офицеры, также причиняли сестре немало хлопот своим поведением. Писать об их поступках – никакой бумаги не хватит. Вот только один случай. Сергей водил дружбу с дамой легкого поведения и неким капитаном Дубасовым. Однажды друзья передрались из-за женщины. Слуги Сергея поколотили капитана и еще какого-то поручика. Им грозил суд. Марии пришлось заплатить пострадавшим.

Нежные чувства княжны к брату Сергею подкреплялись тем, что он с целью получить повышение по службе участвовал во многих войнах, в частности – в русско-турецкой войне 1735-1740 года. С театра военных действий брат неизменно писал сестре, прося у нее денег.

Похищение Евдокии

В 1740 году Сергей вернулся из похода с пленной турчанкой, захваченной при штурме Очакова. Она родила ему дочерей Елену и Евдокию. Обе жили в монастыре, где Евдокию увидел дворянин, офицер Алексей Степанов. Он посватался к девушке, но Сергей Кантемир не согласился на неравный брак и забрал дочь домой.

Однако Степанов с помощью солдат вломился в дом Кантемира, оттолкнул больного князя и похитил внучку Кантемира. Их настигли только через три дня. Евдокию поместили в другой монастырь под более строгий надзор, а Степанова присудили к высшей мере наказания. Но мать офицера вымолила ему прощение у Екатерины II, тем более, что Евдокия признала, что похищение состоялось с ее согласия. После этого императрица даже приняла обеих внучек Дмитрия Кантемира, а князь Сергей стал готовиться к свадьбе. Сохранился список приданого, в которое, в числе прочего, вошли 300 книг, когда-то присланных Антиохом сестре Марии из Парижа.

Алексей Степанов оказался любящим мужем и хорошим зятем. Сергей Кантемир прожил после свадьбы дочери два года. Вернувшись с войн невредимым, в 1740 году он стал жертвой пьяных ямщиков, которые избили его до полусмерти. Сергей потерял здоровье. Похоронили его в Донском монастыре.

Дело о разводе внучки господаря

Старшая дочь Сергея Елена (1741-1782), бывшая замужем за майором Дмитрием Алфимовым, умерла через четыре года после свадьбы сестры и была похоронена в Александро-Невской лавре. Именно Елена первой заинтересовалась историей рода Кантемиров.

Она была очень несчастлива в браке. Сохранилась жалоба Елены, адресованная императрице Екатерине Алексеевне: внучка молдавского господаря сообщала, что муж не жил с ней, оскорблял и выгонял из дома, а после того, как она подала на развод, преследовал ее с удвоенным усердием. В письме содержится душераздирающий рассказ о том, как 26 ноября 1772 года Алфимов захватил жену, привез к себе, бил и оскорблял, вымогая юридический отказ от имущества, а затем заточил в монастырь, «в келью холодную и угарную». При этом муж еще и подал жалобу на супругу, обвиняя ее в «прелюбодействе» и в том, что она якобы забеременела не от него. Медицинское освидетельствование показало, что беременности нет: сохранился акт обследования со следами слюней присягнувших.

Алфимов, в свою очередь, писал жалобы на жену, в которых утверждал, что Елена была им поймана на месте преступления, что она якобы без разрешения продала купленную на ее имя деревню, сама же до замужества недвижимости не имела. В решение этого интимного дела был вовлечен сенат! В итоге Алфимов с Еленой не развелся, так как рассчитывал на наследство в случае ее смерти, но дочь Клеопатру своей не признал.

Брат Матвей - храмостроитель

Старший сын Кантемира Матвей (1703-1771), родившийся в Яссах, был очень верующим человеком и прославился как храмостроитель. Церкви, построенные в селах, где жили Кантемиры, отличаются изяществом и оригинальностью.

Попытки Марии выгодно женить Матвея сначала не удавались из-за его противодействия. Но затем он все же вступил в брак с 26-летней княжной Аграфеной Лобановой-Ростовской, стал заниматься хозяйством и даже построил винокуренный завод. Кстати, Кантемиры в России имели статус иностранцев и в связи с этим получили лицензию на производство и оптовую продажу алкоголя. Мария Кантемир производила вино из яблок и крапивы, которое продавала оптом в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.

Матвей прожил дольше всех братьев и был похоронен в церкви в Царицыне.

Тяжбы из-за наследства Дмитрия Кантемира

Кантемир был небедным человеком, но дети недолго пользовались его имуществом. Через полтора года после смерти молдавского господаря его вдова Анастасия Ивановна и ее родня – Трубецкие – стали требовать четвертую часть наследства. Затем сын господаря Константин женился на дочери всесильного сенатора Голицына, и тот повлиял на судебное решение, сославшись на завещание, поданное на имя Петра, в котором отец отписал все свое имущество «достойнейшему из сыновей». И суд отказал Трубецким. Но с воцарением Анны Иоанновны, у которой были счеты с Голицыными, они вторично подали претензию на наследство Кантемира.

В итоге императрица обвинила Голицыных в присвоении наследства молдавского господаря. Главу семейства лишили чинов, имения Архангельское, в котором он собрал редкую библиотеку, и посадили в Шлиссельбургскую крепость, где Голицын через год скончался. По суду четвертую часть наследства передали его вдове и дочери Смарагде (Екатерине).

Екатерина – первая в России девушка, игравшая на клавесине

Екатерина-Смарагда, дочь Кантемира, была доброй, сердечной и чувствительной. Она принадлежала к сливкам общества и в 24 года была камер-фрейлиной. Любила музыку, сочиняла ее, импровизировала и была первой в России девушкой, игравшей на клавесине. В 31 год вышла замуж князя Дмитрия Голицына, сына генерал-фельдмаршала, стала статс-дамой и получила орден Святой Екатерины, усыпанный бриллиантами.

Здоровье младшей дочери господаря было плохим – она унаследовала от отца диабет. Уехав в Париж на лечение, Екатерина взяла с собой побочную дочь своего дяди Соколову – будущую жену Де Рибаса (в честь которого названа знаменитая улица Дерибасовская в Одессе). Семейство ехало на 18 повозках. В Париже был заказан портрет Екатерины кисти Луи Мишеля Ванлоу, который хранится в музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Умерла Екатерина рано - в 1761 году, на 41-м году жизни, и была похоронена в Александро-Невской лавре. (В советский период усыпальница Голициных использовалась как площадка для демонстрации памятников, которые свозились со всех кладбищ Москвы). Сумму в 40 тысяч рублей дочь господаря завещала дяде, передавшему деньги на благотворительные цели. Еще 22 тысячи передала на развитие медицины: на проценты с этой суммы следовало учредить стипендии для русских студентов-медиков. На эти деньги выучились многие известные русские врачи. Муж Екатерины построил в Москве больницу, известную как Голицынская (сейчас – 1-я градская больница).

Кантемиры были в родстве с Пушкиным и Толстым

В то время, как Дмитрий Кантемир перешел на сторону Петра, в Стамбуле находился его старший брат Антиох. Турецкий султан относился к нему с подозрением и не доверил в третий раз Кантемирам господарство в Молдове.

Умер Антиох около 1726 года в Стамбуле. У него был сын Константин от дочери молдавского господаря Дуки, имя которой неизвестно. Племянник Дмитрия Кантемира детство провел в Молдове, где в первый раз женился. Затем переехал в Киев, поступил на военную службу и женился вторично на Наталье Головиной. Одна из ее сестер была прабабушкой Пушкина, другая – прабабушкой Толстого.

Третьим браком Константин женился на Софье Пассек. Он нее у него был сын Дмитрий, который на старости лет заявил о претензиях на молдавский престол. Юридически они обосновывались одним из пунктов Луцкого договора, по которому править Молдовой должны были члены семьи Кантемир. В итоге внучатого племянника молдавского господаря объявили сумасшедшим и посадили в Ревельскую крепость (Таллин) – одну из политических тюрем, где он просидел почти до самой смерти в 1820 году.

Похоронили его в Рогани, в мавзолее, который еще до 1917 года пришел в запустение, а сейчас известен только по фотографии, найденной Игорем Сергеевым. Когда и кем был разрушен мавзолей Кантемиров – неизвестно. Земли Рогани отошли сначала в казну, затем стали объектами тяжбы и в итоге стали собственностью харьковского земельного банка.

Последним в роду был, однако, не Дмитрий Константинович Кантемир (полное совпадение с именем молдавского господаря), а его сын Антиох Дмитриевич Кантемир (полное совпадение с именем поэта). Он воспитывался в семье дворян Рольских и именовался Викентием…

Так пресекся знаменитый молдавский аристократический род, в истории которого есть что-то мистическое. Все Кантемиры были очень несчастны. За что судьба была к ним так немилостива, за какие грехи преследовала, награждая одиночеством и болезнями?

Подготовила Елена ЗАМУРА