Турция помогает детям из Гагаузии с ограниченными возможностями

Красивый жест от турецкой стороны. Турция продолжает всячески помогать детям, проживающим в Гагаузии. Об этом сообщил председатель Ассоциации молдо-турецкой дружбы Рафет Кексал.

- На этот раз мы привезли инвалидные кресла, костыли, медицинские ходунки. Для реабилитационного центра в Чадыр-Лунге с детьми с синдромом Дауна привезли беговую дорожку и специальный развивающий тренажер, а так же слуховые аппараты. Мы запрашивали списки и для детей-сирот Гагаузии привезли 200 зимних курток и 50 пар зимней обуви. Все будет распределено в ближайшее время, - рассказал Кексал для Gagauzinfo.

Также Кексал добавил, что в скором времени в село Казаклия будет доставлен инвентарь для благоустройства населенного пункта. Местная футбольная команда также получит спортивные формы и обувь из Турции.

Автор: Михаил Генчу