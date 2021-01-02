140 евро с перелетом - почти бесплатный отель с питанием, драка с гидом, проститутки и гашиш

Рассказываем о самом популярном на этот час туристическом направлении для жителей Молдовы.

Сегодня в выпуске Взял и Поехал мы прямо за копейки полетим в Египет. Посмотрим кто там отдыхает в условиях кризиса и пандемии, чем кормят в очень бюджетном отеле Шарм-эль-Шейха и как ведут себя египетские торговцы и гиды, один из них даже на меня набросился за отказ покупать экскурсию. Будем много торговаться, так как это надо делать даже в аптеках и маршрутках, и чтобы сэкономить на фруктах и подарках отъедем от туристических мест в менее ухоженные районы.

Конечно же поедем на экскурсии, через кучу блокпостов и с полицейским в автобусе. Еще обязательно посмотрим, что там под водой - кораллы, кстати, на месте и все так же прекрасны! В конце концов, ночью я сяду на старую Ладу и уеду с египетским исполнителем желаний в тайное место, где можно всё.

Обо всем этом рассказывает молдавский блогер Владимир Карманов в новом видео своего канала "Взял и Поехал".

Предвкушение и COVID

Слетать зимой в лето это праздник для каждого. Уже в самолете все представляли, как им будет хорошо в Египте эту неделю. Одним он снился, другие фотографировали его из окна и высматривали свой отель, а девчонки спорили какой купальник надеть в первый день отпуска.

Там же в самолете, всем нам вместе пришлось заполнить 2 документа - миграционную карту как обычно и, учитывая пандемическую ситуацию, соответствующую декларацию. По прилету еще просят тест на ковид, кто не сделал дома - проходят его на месте, остальные выходят на полчаса раньше, но все-равно ждут остальных.

В аэропорте пусто, только наш рейс из Кишинева. Главный сюрприз для меня - на таможне изъяли дрон, впервые получил такой опыт. Забегая вперед, закончилось хорошо и домой я его увез, а из печальных последствий только то что вы не увидите красивых кадров с воздуха, а я понервничал при вылете обратно и отдал 5 баксов за хранение. Но дальше позитив! Короткий трансфер на микроавтобусе, отель и радость от вечно прекрасной погоды.

Дешёвая четверка

Отель я выбирал подешевле, собственно, такой и получил. Мебель разваливается, стены потертые, персонал несчастный, но скажу так, на Черноморском побережье он бы считался элитным если его немного подкрасить и помыть полы. Аквапарк и прохладненький зимой бассейн это плюс в любом случае, хоть я и воспользовался ими только 1 раз. Короче, есть к чему придраться и отель точно не для капризных людей, но за 140 евро вместе в перелетом я просто не буду останавливаться на мелких деталях.

Персонал в самом отеле очень даже скромный, 1 доллар чаевых для них видимо редкость, учитывая как они ему радуются. Работающий на баре Ахмед, например, был просто в шоке от того, что мы ему оставляли каждый день по 10 фунтов.

Насчет еды ситуация примерно та же. Честно, такого скромного меню в Египте или Турции я не видел никогда, но поковыряться было в чем и голодом не морили, а мне на день рождения даже принесли в номер тортик.

"Это конечно выглядит как колбаса, но это что угодно, только не колбаса", - рассказывает отдыхающий в египте кишиневец Дорел.

За еду потолкаться и самому едой стать

Из-за пандемии и проблем с безопасностью, большинство стран закрыло рейсы в Шарм и сейчас тут очень пусто. В основном, украинцы, немного белорусов и изредка, но каждый день, нам встречались молдаване. В выходные, когда подвезли очень много египтян из Каира, в отеле даже стало тесно, и за еду надо было потолкаться.

Отдельная тема - комары. В первый день мы подумали, что горит соседний отель, но на самом деле это так дымом травят насекомых (подпишем в титрах “Геноцид комаров”). Оказалось, неспроста, вот смотрите что они со мной вечером сделали несмотря на газовую атаку.

Африканская Азия, похожая на Калифорнию

Шарм-эль-Шейх находится на юге Синайского полуострова и принадлежит африканскому государству Египет, хотя сам считается частью Азии. Курорт растянулся на 30 километров, почти всё это пляжи, бухты, отели All Inclusive и коралловые рифы. Везде где на карте со спутника видна голубенькая водичка - безумно красиво. Залив, где находится наш нынешний отель, называется Наама Бэй, одно из самых оживленных мест города, с дискотеками, барами и сотнями магазинов. Бухта строго разделена между отелями и чтобы добраться до маленького уголка пляжа, который принадлежит нашему отелю, надо либо пройти чуть больше километра ножками, либо проехаться на автобусе, который мы видели 1 раз, но в принципе и не искали. Потом конечно привыкли, но в первый день пейзажи в Шарме кажутся очень экзотичными.

"Как будто какой-то калифорнийский городок", - подметил Дорел.

Отдельная тема - комары. В первый день мы подумали, что горит соседний отель, но на самом деле это так дымом травят насекомых (подпишем в титрах “Геноцид комаров”). Оказалось, неспроста, вот смотрите что они со мной вечером сделали несмотря на газовую атаку.

Африканская Азия, похожая на Калифорнию

Шарм-эль-Шейх находится на юге Синайского полуострова и принадлежит африканскому государству Египет, хотя сам считается частью Азии. Курорт растянулся на 30 километров, почти всё это пляжи, бухты, отели All Inclusive и коралловые рифы. Везде где на карте со спутника видна голубенькая водичка - безумно красиво. Залив, где находится наш нынешний отель, называется Наама Бэй, одно из самых оживленных мест города, с дискотеками, барами и сотнями магазинов. Бухта строго разделена между отелями и чтобы добраться до маленького уголка пляжа, который принадлежит нашему отелю, надо либо пройти чуть больше километра ножками, либо проехаться на автобусе, который мы видели 1 раз, но в принципе и не искали. Потом конечно привыкли, но в первый день пейзажи в Шарме кажутся очень экзотичными.

"Как будто какой-то калифорнийский городок", - подметил Дорел.

Море в разгар зимы - сказка!

Нырнуть в сказку

В бухте большой коралловый риф, так что можно прямо со своего пляжа понырять и посмотреть красоту, если есть маска. Вот завороженные люди плавают даже не замечая идущие рядом лодки. Вода настолько прозрачная, что рифы и рыбу видно с пирса, но сказка начинается только когда погружаешься в воду.

Зимой темнеет рано и пляж закрывается уже в пол 5, но вот пока светит солнце, тут тусовка и танцуют все. Потусить в Наама бэй заходят даже крупные яхты.

Торги за экскурсию и драка с гидом

Синайский полуостров богат красотами и здесь есть чем разнообразить монотонный отдых в отеле. Сделать это можно даже за 5 долларов, прокатившись на верблюдах или погонять на квадроциклах за 10, и то, эти цены можно существенно сбить, так как по экскурсиям тоже обязательно надо торговаться. Их навязывают на каждом шагу. Из популярного - поездки в Каир (45$) и на пирамиды, а также все, что связано с дайвингом и яхтами (от 10$).

В прошлом году мы уходили на яхте к саудовскому острову Тиран чтобы погрузиться с аквалангами. Прикольно, но ради одного погружения ушел почти весь день. На этот раз поехали в Дахаб, и торг за экскурсию проходил в такой обстановке.

Нормально поторговались с простым продавцом экскурсий Марио. Но вот наш личный гид от туроператора Али взбесился от того, что экскурсию купили не у него и даже начал толкаться. Драчливого петуха от работы с нами отстранили, но что с ним было дальше не известно.

Мы не арабы!

О поездке в Дахаб выйдет отдельный сюжет, но если вкратце, то за один день на микроавтобусе с гидом сделали много интересного: Ходили по горам и ущельям, пили чай и обедали у бедуинов, катались на верблюдах и квадроциклах, а под вечер ныряли с масками у красивого рифа. Детали позже, а сейчас отмечу общие вещи, которые рассказывал наш гид Есам, который очень гордится тем, что египтянин и умоляет нас не путать их с арабами.

"Пожалуйста, не путайте нас с арабами, арабы появились гораздо позже, чем египтяне!", - упрашивает египетский гид Есам.

Красотища египесткая.

Полу военное положение, блокпосты и экскурсия под присмотром полиции

Еще один момент из поездки - это безопасность. Синайский полуостров находится на полувоенном положении и на каждом шагу здесь полиция и блокпосты. По дороге в Дахаб их было штук 5. На каждом должны проверять паспорта, но не проверяют. Бронированными шлагбаумами отгородились многие отели. Что удивило больше всего, в каждом автобусе с туристами должен ехать полицейский. Был такой и с нами.

"Вокруг всё безопасно, а полицейский с нами ездит для того, чтобы была экстренная связь", - объясняет Есам.

Нервно на Синае не только в наши дни, кажется тут было так всегда из-за важного географического положения полуострова.

"За свою историю Египет воевал 912 раз и проиграл только 6 войн. Никто больше так не попал. К сожалению, эти 6 проигранных войн предрешили нашу судьбу", - продолжает гид.

Наглядно о разбросе цен на поездку в Дахаб. Рядом с нами ехали украинцы, которые выбили экскурсию по 10 долларов за человека, мы платили по 12, а сидящие спереди белорусы - по 15, причем думали, что продавец им сильно уступил.

Назойливые торговцы

Египет это рай для любителей поторговаться. Конечно проще купить товар с ценником, но это для слабаков. Хорошую цену на любой сувенир, фрукты или даже сим карту надо заслужить и отработать. Цена легко может упасть в 5 раз, но это значит, что покупателя изначально посчитали сладеньким и назвали цену с потолка.

В отсутствии массового туриста египтяне озверели и не дают прохода вообще никому и нам даже пришлось разработать свой лайфхак на тему того, как от них отделаться - говоришь на незнакомом для зазывалы румынском языке и наблюдаешь растерянное египетское лицо.

Надо бы конечно и прикупить что-то. Хваленое египетское масло черного тмина от всех болезней я решил купить в аптеке, но аптеки оказались такими же лавками, где надо жестко торговаться.

В попытке пихнуть какой-то товар египтяне идут на любые меры, не только банальный обман. Подключается еще и лесть и признание в любви к твоей стране и даже арабские имена раздают направо и налево. У нас такие теперь тоже есть.

"Я люблю Молдову, я за молдавско-арабскую дружбу. Али, ты похож на араба", - пытается нащупать слабое место Дорела продавец.

Торгуемся в маршрутке

Прокатимся по Шарм-эль-Шейху и посмотрим чем живут другие его районы. Начнем со Старого города, который находится в 7 километрах от нашей бухты. Синие микроавтобусы ходят очень часто, но здесь тоже надо бороться за стоимость проезда. Если спросить у водителя “почем?” он ответит “15 фунтов”, хотя на самом деле проезд стоит от 3 до 5, что даже указано на лобовом стекле. Так многие по незнанию и дают в несколько раз больше. При этом внутри тесно как и в наших маршрутках.

Ислам на карантине

В старом городе тоже есть пляжи, отели и множество магазинчиков. Главное на что тут можно посмотреть - это мечеть Аль-Сахаба, которую прикрыли на карантин. Напротив мечети площадь, при входе - блокпост и рамка металлоискателя.

Вокруг закрытой на карантин мечети суета. Туристов мало, но на каждого по 3-4 продавца. Вывески на русском, Лада с арабскими номерами, полиция на квадроциклах, мусор и ковыряющиеся в нем кошки. Романтика? Конечно! Портят настроение только те же назойливые торговцы, один из них нас все же обманул.

Отъедем от турзоны

По дороге обратно заскочим в райончик, где меньше туристов, сложно сказать его реальное название, я слышал что его называют Carrefour, по имени магазина, который здесь находится. Лавки здесь уже подписаны на арабском, цены ниже, но ценников конечно нет. Самое приятное то, что продавцам абсолютно плевать на покупателя и никто тебя не уговаривает что-то купить. Божественное чувство. В итоге, на 6 долларов набрали 5 килограммов манго, клубники, инжира и гранат.

Проститутки и гашиш

Что же вечером? На каждом углу тебе предлагают всё - проститутки, массаж, наркотики. Цены я поспрашивал конечно, кому интересно, задавайте вопросы в Инстаграме.

В барах кстати тоже надо торговаться. Если сядешь пить пиво без этого, то его тебе посчитают по 5 долларов. Мы доторговались до 2 баксов за бокал и в принципе нормально. Местные ребята бережно стараются вытащить из тебя каждую копеечку, так что даже учат русские и украинские песни.

"Мама, я танцую, под нашу босую...", - затягивает известную песню на русском языке уличный зазывала.

В барах кстати нет туалета. Только один на всех, причем очень грязный и платный - 5 фунтов.

С местным арабом, который обещал супер отдых, мы сели на старую Ладу и поехали, причем в очень странный притон где-то в старом городе. Дело в том, что легально сейчас в барах Шарма даже покурить кальян нельзя, а нам хотелось. Другое дело, что тут кроме кальяна снова предлагали все что хочешь, а вокруг 100% людей курили гашиш. Возможно, даже я попробовал, но мне это никогда не нравилось.

Хорошее заканчивается быстро

Неделя пролетела быстро, сейчас вот с вами досматриваю ролик и даже слеза наворачивается. В аэропорту сразу понятно где наш гейт, люди видимо устали и хотят побыстрее заскочить в самолет.

"Ребят, давайте договоримся все вместе о том, что не будем выстраиваться в очереди, пока посадка еще не объявлена. Даже египтяне смеются и подходят к нашим соотечественникам, убеждая их присесть", - предлагает автор сюжета Владимир Карманов.

Аэропорт, самолет, это все понятно и без происшествий, забрал свой дрон и лечу домой, снимая для вас еще одну мини-экскурсию из иллюминатора, пока!

Роман ВЛАДИМИРОВ