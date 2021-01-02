"Газпром" оставил Молдову без доходов от транзита за газ в пользу Турции

Теперь доходы от транзита газа будут перенаправлены в Турцию, Болгарию, Сербию и, в перспективе, Венгрию. На официальном сайте “Газпрома” была опубликована информация о том, что с начала этого года запущен новый маршрут газопровода – через Турцию и Болгарию в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину, сообщает cenzura.md.

Теперь доходы от транзита газа будут перенаправлены в Турцию, Болгарию, Сербию и, в перспективе, Венгрию. Вместо Украины и Молдовы.

Газопровод, проходящий через Сербию является продолжением одной из двух веток запущенного в прошлом году “Турецкого потока”, по которому газ из России поступает в обход Украины, Молдовы и Румынии в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию.

“Турецкий поток” снабжает российским природным газом шесть европейских государств – Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Сербию и Боснию и Герцеговину.

До 2020 года Молдова обеспечивала транзит 20 млрд куб.м газа в год, а затем этот объем понизился до 1 млрд куб.м в год. По оценкам специалистов, Молдова потеряла доходы от транзита газа на Балканы в размере не менее 60 миллионов долларов в год.

Лидия ТКАЧ