Умер Владимир Коренев: звезда "Человека-амфибии" скончался из-за коронавируса

Владимир Коренев умер на 81-м году жизни. Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщила дочь артиста Ирина Коренева.

«Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом», - приводит «Интерфакс» слова дочери артиста

Владимир Коренев получил главную роль в фильме Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия», когда учился на последнем курсе ГИТИС. Также актер известен по ролям в фильмах «Дети Дон-Кихота», «Дорога в ад», «Освобождение», и другие. Однако по словам артиста, именно роль в фильме «Человек-амфибия», дала «страт всему»

Владимир Коренев умер на 81-м году жизни

«Было бы неблагодарностью говорить, что эта роль была зря … Я в двадцать лет столкнулся с просто чудовищной популярностью! Получал тысячи писем со всего Советского Союза и складывал их в огромную коробку из-под холодильника», - рассказывал он в интервью «КП»

Владимир Коренев получил главную роль в фильме Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия», когда учился на последнем курсе ГИТИС

В 1961 году он пришёл в труппу Московского драматического театра имени Станиславского. С тех пор он был ведущим артистом труппы. Все трое его детей также служат в Электротеатре «Станиславский».

Елена ГИЛЬМАНОВА