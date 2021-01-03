Готовьте кошельки - некоторые госуслуги подорожают

C 1 июля в Молдове будет изменен ряд тарифов на госуслуги. Загранпаспорт за 850 леев будут выдавать в течение 20 рабочих дней, о чем сказано в выпуске «Официального монитора» за 31 декабря 2020 года.

За 15 дней загранпаспорт получить будет нельзя, но можно будет его оформить в срок 10 рабочих дней за 1280 леев. Стоимость паспорта, изготовленного за 5 рабочих дней, останется прежней — 1490 леев, как и за сутки — 1700 леев.

Удостоверение личности, внутренний паспорт, также можно будет получить через 20 дней, уплатив 130 леев.

Регистрация брака без торжественной церемонии через 25 рабочих дней после подачи заявления обойдется в 260 леев, хотя сейчас эта услуга бесплатна. Стоимость торжественной регистрации брака в рабочее время останется прежней — 500 леев, а в выходные — 1500 леев.

С 1 апреля 2021 года сдача теории на получение водительского удостоверения будет стоить 70 леев (сейчас бесплатно), а практической части — 300 леев (сейчас 200 леев).

Водительское удостоверение можно будет получить за 20 рабочих дней, уплатив 340 леев, за сутки — 1700 леев.

Подготовил Михаил Генчу