Дом, квартира, люксовое авто и счета в банках - чем владеет и.о. премьера Молдовы

Аурелиу Чокой представил декларацию о доходах. Дом, квартиру, роскошный автомобиль, а также пять банковских счетов указал в декларации о доходах временно исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой. Сразу после того, как он примет предложение временно возглавить правительство, Аурелиу Чокой сможет воспользоваться услугами государственной охраны. Государственной охраной до сих пор пользуется Ион Кику, который уже несколько дней не является премьер-министром, а у его дома ещё находится дежурный пост, сообщает TV8.

В декларации о доходах Аурелиу Чокой указывает квартиру площадью 132 квадратных метра, оцененную более чем в 1 миллион леев. Также семья владеет домом площадью более 100 квадратных метра, который он получил четыре года назад по наследству. Дом оценен примерно в 63 400 леев.

Также ему принадлежат два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz, который он купил почти за 150 тысяч леев.

Кроме этого, на семью Чокой открыты пять банковских счетов в Молдове и Германии, на которых хранится 37 тысяч евро, 41 тысяча долларов и 57,5 тысяч леев.

Более 123 тысяч леев получил Аурелиу Чокой в 2020 году, когда занимал должность советника Игоря Додона. На посту министра иностранных дел Чокой заработал более 87 тысяч леев.

Аурелиу Чокой — кадровый дипломат, занимал руководящие должности в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции и был послом Республики Молдова в Германии, Китае и США.

Когда он занимал пост министра иностранных дел в правительстве Кику, во время протестов ветераны приднестровского конфликта потребовали его отставки. Ветеранов оскорбило высказывание министра о том, что «если говорить по фактам, армия Российской Федерации, размещенная тогда в приднестровском регионе, тогда вмешалась, чтобы остановить кровопролитие». Чокой тогда сказал, что его неправильно поняли.

«К сожалению, заявление, которое я сделал на пресс-конференции, было неправильно истолковано, моя ошибка заключалась в том, что я не довел свои мысли до конца. Дело дошло до того, что ветераны приднестровской войны обиделись. Я пользуюсь возможностью, чтобы выразить свое глубокое уважение к людям, которые сражались, которые пролили свою кровь, многие из которых погибли. Я не держусь за это кресло. Я делаю свою работу в соответствии с мандатом, предоставленным парламентом. Если каждый министр через день будет уходить в отставку по собственной инициативе, будет абсолютная нестабильность», — сказал тогда Аурелиу Чокой.

Аурелиу Чокой сейчас находится на самоизоляции после того, как на прошлой неделе у него подтвердили положительный результат теста на коронавирус. По словам его пресс-секретаря, здоровье министра в порядке.

Журналисты попытались выяснить, пользуется ли новый временный премьер-министр государственной охраной. По адресу его квартиры охрану не увидели. Более того, соседи сказали, что не знали, что он будет здесь жить. Представитель врио премьера сообщил, что выступит с заявлением в понедельник. В то же время бывший премьер-министр Ион Кику по-прежнему пользуется государственной охраной. У ворот его дома в Дурлештах можно увидеть, как минимум двух охранников и их будку.

Согласно законодательству, премьер-министр в случае прекращения полномочий пользуется государственной охраной и автомобилем в течение не менее одного года со дня прекращения полномочий, а также дипломатическим паспортом в соответствии с законом.

Леонид РЯБКОВ