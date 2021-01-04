Как говорить с Санду, как с президентом Молдовы или как с гражданкой Румынии

Президент Майя Санду заявила, что поедет в Россию, как только пригласят.

– Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. Поэтому я бы поехала, чтобы обсудить много важных тем, — сказала Санду на этой неделе.

Правда, учитывая бестолковую риторику Санду касательно Оперативной группировки российских войск и миротворцев в Приднестровье, вряд ли Москва сможет донести до президента РМ очевидные факты. Тем более, еще непонятно, как с ней вести диалог, как с руководителем Молдовы или как с гражданкой Румынии. Так что не будем удивляться, если Санду вообще никуда не позовут.

Автор: Николай Костыркин