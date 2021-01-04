В новогоднюю ночь обитатели Кишиневского зоопарка чуть не сошли с ума

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Общество
Люди – настоящие животные! Огромный стресс в очередной раз испытали в новогоднюю ночь обитатели кишиневского зоопарка.
- Люди будто живут последний день! Из-за взрывов петард и фейерверков звери отказывались есть три дня! Только сегодня начали есть. А один страус перепрыгнул через ограждение и поранился.
Теперь его выхаживает ветеринар. Хочу попросить жителей Кишинева - отмечайте праздник, но не на всю округу! – заявил для «Комсомольской правды» директор кишиневского зоопарка Алексей Ханцацук.
Подготовил Михаил Генчу
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