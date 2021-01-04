Рекламу лекарства для продажи в Молдове нашли на лже-сайте МИА Россия сегодня

В редакцию «Блокнот Молдова» обратился наш постоянный читатель Василий Теркин.

Он подробно описал на видео, как некие кулибины от рекламы сочинили «замануху» о якобы состоявшихся обысках среди молдавских врачей – под предлогом привлечь внимание аудитории к рекламе сомнительного медицинского препарата для лечения костей и суставов.

Реклама подана на интернет-странице с оформлением, идентичным тому, что существует на сайте РИА Новости, подразделения Международного информационного агентства «Россия сегодня».

Таким образом, популярность одного из самых знаменитых российских СМИ используют в Молдове для продвижения препарата неопределенного содержания, что сильно бросает тень на МИА «Россия сегодня», вызывая совершенно неоправданные кривотолки среди интернет-пользователей в Молдове.

В общем, граждане, остерегайтесь подделок!