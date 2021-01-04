С 1 января "Растаможка обойдется втрое дороже"...

C 1 января сняты ограничения по возрасту для ввозимых автомобилей. Но это не удешевит их, отмечают эксперты. Всё потому, что одновременно государство повысило акцизы на ввоз, и чем старше машина, тем дороже обойдется её таможенное оформление.

"Растаможивание 11-летнего автомобиля с двухлитровым бензиновым двигателем будет стоить около 4000 евро. Дальше — больше. Если говорить о машине с шестилитровым двигателем, которая эксплуатируется 16 лет, цена составит 46-47 тысяч евро. Так что это никому не выгодно", - говорит автоэксперт Константин Михалаке.

Автоимпортёры уверены, что можно не ждать крупного притока старых автомобилей.

"Да, люди задумаются над тем, чтобы купить за границей машину подешевле, но регистрация в Молдове обойдётся ему гораздо дороже", - отметил исполнительный директор ААИА Константин Берестяну.

Размер пошлины на ввоз зависит от объема двигателя — импортёры же считают, что государство должно учитывать выбросы автотранспорта.

"Мы — единственная страна в Европе, где никак не регулируются выбросы в атмосферу. В Европе вступил в силу экологический стандарт Евро-6, Евро-6+,а у нас нет даже Евро-0", - сказал директор автосалона Владимир Хинкулов.

Не понимают и водители, зачем нужно было заменять ограничение по возрасту машины на новые пошлины:

"С моей точки зрения, в этом нет никакого смысла". "Зачем принимать такой закон, если никто не сможет себе позволить ввезти машину. Растаможивание обойдётся втрое дороже автомобиля".

Поправки в бюджетно-налоговую и таможенную политику были приняты 16 декабря. Правительство аргументировало необходимость перемен тем, что существование запретов стимулирует незаконную деятельность и уклонение от уплаты налогов.