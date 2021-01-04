Может, все-таки пора поучиться?

Целый ряд государств постсоветского пространства так и не смогли создать себе нормальную, устойчивую государственность, нацеленную на консолидацию общества и его развитие. Одни деградировали от советского квазигражданского общества назад до уровня ханств и таким образом хотя бы обеспечили стабильность.

Другие – страны Прибалтики – сразу перешли в Евросоюз и встали под внешнее управление. Третьи же – Армения, Грузия, Украина, Киргизия, Молдавия – поначалу сохранили электоральные институты и независимость, но при этом шли от кризиса к кризису. И с каждым годом, с каждыми проведенными выборами ситуация не улучшалась – государства пожирала клановость и коррупция, неэффективность элит, пассивность гражданского общества.

И вот тогда население, уставшее от безнадеги, стало крайне восприимчиво к тем, кто нашептывал им простые ответы и легкие решения. Так, в Молдавии пришедшие «прозападные спасители» не только не смогли поднять экономику страны, но и успешно вывели из банковской системы почти миллиард долларов – колоссальная сумма по меркам небогатой республики.

Но молдаванам еще повезло. Итогом второго Майдана стала потеря Крыма, а также Донбасса. И если в отношении Крыма Украина ничего не могла сделать, то у нее были все шансы для реинтеграции ДНР и ЛНР – нужно было всего лишь выполнять Минские соглашения. Однако киевские «спасители» были слишком озабочены вычищением страны от русского духа, переписыванием истории и разворотом страны «на Запад». В итоге территории потеряны, а разворот на Запад так и не состоялся – страны не вошли ни в ЕС, ни даже в НАТО. И не войдут.

Армяне уроки соседей не учли и решили, что их «спаситель» будет настоящим. В результате по итогам 2020 года получили разрушенную экономику, раскол в обществе, демонтаж государственных институтов, а также потерю значительной части территории в лице Нагорного Карабаха.

Однако проблема постсоветского пространства еще и в том, что не только Армения отказывается учиться на чужих ошибках – ряд стран отказываются учиться даже не своих. Провалы Петра Порошенко украинское общество списало не на неверный курс по превращению страны в прозападное антироссийское государство, а на то, что просто ошиблось с личностью спасителя. И вместо тех, кто предлагал системные решения – нормализацию отношений с Москвой, исполнение Минских соглашений – выбрало очередного популиста, предлагающего быстрые решения проблемы.

Владимира Зеленского, который за полтора года эти решения почему-то не реализовал. Не учится и молдавское общество, избравшее на недавних президентских выборах Майю Санду. Свой миллиард из банковской системы страны она еще не украла, однако уже начала раскачивать ситуацию в Приднестровье. Раскачку, итогом которой вполне может стать признание Российской Федерацией независимости Приднестровской Молдавской республики.

Может, все-таки пора поучиться?

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