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Политика
По делу Влада Филата решено "отказать в требовании адвоката Виктора Мунтяну в интересах осужденного...
04.01.2021

В опубликованном 12-страничном решении суда Кишинева по делу экс-премьера Влада Филата решено "отказать в требовании адвоката Виктора Мунтяну в интересах осужденного по открытию процедуры пересмотра уголовного процесса по приговору Владимира Филата по статьям 324, пункт 3, литеры a, b и 326, пункт 3, литера a Уголовного кодекса, как необоснованном".

Хоть кейс Филата и не входит в список трех десятков дел, которые генпрокурор Александр Стояногло счёл политическими и отправил на повторное расследование и рассмотрение, а Филат, отсидевший из девяти лет приговора примерно половину, в какой-то момент и вовсе отказался сам от идеи пересмотра, вопрос о том, кто ответственен за политические дела, остаётся открытым.

Технически говоря, ответственны суды и прокуроры. Но они лишь исполнители злой воли. А кому эта воля принадлежала вопрос как будто не требующий ответа, но без фактуры этих злых людей не привлечь.

Далее наступает новое обстоятельство - судей и прокуроров, выполнявших злую волю, их надо простить или их надо расстрелять? 

Может быть очищение системы следует начать с судей, которые выносили приговоры по политически мотивированным делам. А все остальные причастные, так сказать, подтянутся.

@Telegram GK


 
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